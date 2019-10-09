«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане

В Челябинской области разразился скандал: знаменитая Кристина Евтушенко, взявшая под опеку шестерых детей, стала жертвой буллинга. 21-летнюю «многодетную маму» начали травить в соцсетях. Якобы она тратит все пособия на себя, а дети живут впроголодь. Чиновники органов опеки утверждают, что претензий к семье нет. Но при этом все равно начали служебную проверку. Корреспонденты «АиФ»-Челябинск» разбирались, из-за чего разгорелся скандал и что сейчас происходит в доме Евтушенко.

Стала многодетной в 20 лет

Кристину Евтушенко знает чуть ли не вся Россия. Нет, она не наследница знаменитого поэта. Год назад девушка официально взяла под опеку младших братьев и сестру после смерти родителей.



Кристина Евтушенко с детьми. Фото: Из личного архива

Сначала от онкологии умер отец, а потом заболела и скончалась мама. У пары остались восемь детей. Самому младшему из них к моменту смерти матери только исполнилось четыре.

Если бы не сестра, всех бы отправили в детский дом. Но Кристина вызвалась стать опекуном. Оформление документов прошло не без проблем – многие не верили, что 20-летняя девчонка сможет стать главой многодетной семьи.



Кристина Евтушенко на шоу Андрея Малахова. Фото: Из личного архива

После этого на Кристину обрушилась слава. Она стала героем публикаций многих СМИ и побывала на шоу у Андрея Малахова. Сейчас у нее под опекой четверо братьев и сестра. Еще два брата уже совершеннолетние и переехали в Карталы (город в Челябинской области - Прим.ред.).

Сельчане воспринимают Кристину как светскую львицу

Многодетная семья живет в частном доме в селе Елизаветопольское, что в Карталинском районе. До райцентра – 40 км по трассе. Только там есть хоть каие-то блага цивилизации – больница, большие магазины и кинотеатр.

Работы в селе и в районе практически нет. Поэтому семью Евтушенко местные люди воспринимают чуть ли не как династию Рокфеллеров, ведь за каждого ребенка положено ежемесячное пособие примерно в 10 тысяч рублей. Плюс льготы! Возможно, это и стало причиной травли.



Кристину Евтушенко затравили за образ «светской львицы». Фото: Из личного архива

3 октября в группе «Подслушано в Карталах» в соцсети «ВКонтакте» появился анонимный пост с обвинениями в адрес Кристины в трате детских денег на собственную личную жизнь. Якобы она постоянно оставляет детей одних, а сама спускает пособия на косметику и ночные клубы. Мол, братья ходят в обносках, а она одевается как «городская фифа» на деньги от государства.



Тот самый пост с обвинениями. Фото: из соцсети Вконтакте

Под постом тут же появились сотни гневных комментариев, но один сильно выделялся. Некая Светлана Пушкарская представилась сотрудником отдела опеки и публично заявила, что семью Евтушенко действительно взяли на карандаш. Якобы ей дали шанс исправиться, но если она не перестанет вести себя вульгарно и оставлять детей одних, то братьев и сестру у нее изымут.

«На следующий день мне позвонили из отдела опеки и сказали, что приедут. Приехали, посмотрели на детей. Сказали, что сами ничего не поняли. А потом и этот пост «ВКонтакте» пропал, и тот самый комментарий Пушкарской удалили. Она, кстати, не имеет к нашей семье никакого отношения – куратор из соцзащиты у нас совсем другой», - рассказала корреспонденту «АиФ»-Челябинск» Кристина Евтушенко.

Ситуацию подхватили СМИ, и о скандале в Карталинском районе узнали в министерстве социальных отношений региона. Тут же началась служебная проверка. В дело также вмешалась детский омбудсмен.

«За этой семьей мы наблюдаем постоянно, и никаких претензий никогда не было. В местном управлении соцзащиты тоже проблем не видят. Тем не менее, проверить информацию надо было», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Сотрудник карталинской соцзащиты Светлана Пушкарская также отрицает претензии к Кристине. По ее словам, ее страницу «ВКонтакте» в тот день кто-то взломал.

«Это уже не первый донос»

Кристина внешне действительно не похожа на измученную многодетную мать с вечным недосыпом и нервным тиком. На фото в соцсетях – красивая ухоженная девушка, с которой стремятся познакомиться по переписке сотни плейбоев с сайтов знакомств



Кристина Евтушенко стала многодетной мамой в 20 лет. Фото: Из личного архива

Одни считают, ее «светский образ» не вяжется с жизнью в селе. Другие же полагают, что 21-летней девушке хочется выглядеть привлекательной, да и на селе не обязательно ходить в платке и валенках.

Сама Кристина уверена, что произошедшее – всего лишь злая шутка завистников.

«Это уже не первый донос на меня. Мне кажется, это простая человеческая зависть. Люди думают, что если я еду в райцентр делать маникюр и ресницы, то я однозначно трачу на это какие-то баснословные деньги. Да, для наших краев, где почти нет работы, 2-3 тысячи рублей действительно кажутся немалой суммой. Но разве я не имею права следить за собой? Дети всегда сыты и одеты. Если мне нужно куда-то поехать по делам, за ними следят тети по материнской и отцовской линии», - говорит Кристина.

Девушка не скрывает, что жить приходится только на выплаты от государства. Но она уже подумывает искать работу. Потому что тех самых баснословных пособий уже не хватает.

«С едой и одеждой проблем нет, но есть и другие траты. Например, в выходные мы едем в райцентр на маршрутке – платим примерно 700 рублей только в одну сторону. А там ребят и накормить надо, и в кино сводить. Вы цены на попкорн вообще видели? Я сейчас не работаю, но у меня есть идея зарегистрировать ИП и начать свое дело. Какое? Это пока секрет», - заявила Кристина Евтушенко.

У семьи большое хозяйство - кролики, куры, коровы. Раньше были свиньи, но их сдали на мясо. Теперь подумывают отказаться от коров. Сейчас их в хозяйстве пять.

В этом году в Карталинском районе была засуха, поэтому сено и корма сильно подорожали. Впереди зима. Чтобы прокормить одну корову, нужно около 15 тысяч рублей в месяц, поясняет Кристина. Траты просто гигантские! Поэтому, видимо, семье придется сдать всех коров фермерам. Но не сразу, чтобы не спровоцировать новую волну пересудов от односельчан.