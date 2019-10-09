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«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане

10.10.2019 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане
Кристина стала мамой для своих братьев и сестры после смерти родителей. © / Из личного архива

В Челябинской области разразился скандал: знаменитая Кристина Евтушенко, взявшая под опеку шестерых детей, стала жертвой буллинга. 21-летнюю «многодетную маму» начали травить в соцсетях. Якобы она тратит все пособия на себя, а дети живут впроголодь. Чиновники органов опеки утверждают, что претензий к семье нет. Но при этом все равно начали служебную проверку. Корреспонденты «АиФ»-Челябинск» разбирались, из-за чего разгорелся скандал и что сейчас происходит в доме Евтушенко.

Стала многодетной в 20 лет

Кристину Евтушенко знает чуть ли не вся Россия. Нет, она не наследница знаменитого поэта. Год назад девушка официально взяла под опеку младших братьев и сестру после смерти родителей.

«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане
Кристина Евтушенко с детьми. Фото: Из личного архива

Сначала от онкологии умер отец, а потом заболела и скончалась мама. У пары остались восемь детей. Самому младшему из них к моменту смерти матери только исполнилось четыре.

Если бы не сестра, всех бы отправили в детский дом. Но Кристина вызвалась стать опекуном. Оформление документов прошло не без проблем – многие не верили, что 20-летняя девчонка сможет стать главой многодетной семьи.

«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане
Кристина Евтушенко на шоу Андрея Малахова. Фото: Из личного архива

После этого на Кристину обрушилась слава. Она стала героем публикаций многих СМИ и побывала на шоу у Андрея Малахова. Сейчас у нее под опекой четверо братьев и сестра. Еще два брата уже совершеннолетние и переехали в Карталы (город в Челябинской области - Прим.ред.).

Сельчане воспринимают Кристину как светскую львицу

Многодетная семья живет в частном доме в селе Елизаветопольское, что в Карталинском районе. До райцентра – 40 км по трассе. Только там есть хоть каие-то блага цивилизации – больница, большие магазины и кинотеатр.

Работы в селе и в районе практически нет. Поэтому семью Евтушенко местные люди воспринимают чуть ли не как династию Рокфеллеров, ведь за каждого ребенка положено ежемесячное пособие примерно в 10 тысяч рублей. Плюс льготы! Возможно, это и стало причиной травли.

«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане

Кристину Евтушенко затравили за образ «светской львицы». Фото: Из личного архива

3 октября в группе «Подслушано в Карталах» в соцсети «ВКонтакте» появился анонимный пост с обвинениями в адрес Кристины в трате детских денег на собственную личную жизнь. Якобы она постоянно оставляет детей одних, а сама спускает пособия на косметику и ночные клубы. Мол, братья ходят в обносках, а она одевается как «городская фифа» на деньги от государства.

«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане
Тот самый пост с обвинениями. Фото: из соцсети Вконтакте

Под постом тут же появились сотни гневных комментариев, но один сильно выделялся. Некая Светлана Пушкарская представилась сотрудником отдела опеки и публично заявила, что семью Евтушенко действительно взяли на карандаш. Якобы ей дали шанс исправиться, но если она не перестанет вести себя вульгарно и оставлять детей одних, то братьев и сестру у нее изымут.

«На следующий день мне позвонили из отдела опеки и сказали, что приедут. Приехали, посмотрели на детей. Сказали, что сами ничего не поняли. А потом и этот пост «ВКонтакте» пропал, и тот самый комментарий Пушкарской удалили. Она, кстати, не имеет к нашей семье никакого отношения – куратор из соцзащиты у нас совсем другой», - рассказала корреспонденту «АиФ»-Челябинск» Кристина Евтушенко.

Ситуацию подхватили СМИ, и о скандале в Карталинском районе узнали в министерстве социальных отношений региона. Тут же началась служебная проверка. В дело также вмешалась детский омбудсмен.

«За этой семьей мы наблюдаем постоянно, и никаких претензий никогда не было. В местном управлении соцзащиты тоже проблем не видят. Тем не менее, проверить информацию надо было», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Сотрудник карталинской соцзащиты Светлана Пушкарская также отрицает претензии к Кристине. По ее словам, ее страницу «ВКонтакте» в тот день кто-то взломал.

«Это уже не первый донос»

Кристина внешне действительно не похожа на измученную многодетную мать с вечным недосыпом и нервным тиком. На фото в соцсетях – красивая ухоженная девушка, с которой стремятся познакомиться по переписке сотни плейбоев с сайтов знакомств.
«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане
Кристина Евтушенко стала многодетной мамой в 20 лет. Фото: Из личного архива

Одни считают,  ее «светский образ» не вяжется с жизнью в селе. Другие же полагают, что 21-летней девушке хочется выглядеть привлекательной, да и  на селе не обязательно ходить в платке и валенках.  

Сама Кристина уверена, что произошедшее – всего лишь злая шутка завистников.

«Это уже не первый донос на меня. Мне кажется, это простая человеческая зависть. Люди думают, что если я еду в райцентр делать маникюр и ресницы, то я однозначно трачу на это какие-то баснословные деньги. Да, для наших краев, где почти нет работы, 2-3 тысячи рублей действительно кажутся немалой суммой. Но разве я не имею права следить за собой? Дети всегда сыты и одеты. Если мне нужно куда-то поехать по делам, за ними следят тети по материнской и отцовской линии», - говорит Кристина.

«Вся в золоте, губы утиные». Многодетную приемную мать травят односельчане Последняя гастроль. Трагичная история многодетной семьи Овечкиных

Девушка не скрывает, что жить приходится только на выплаты от государства. Но она уже подумывает искать работу. Потому что тех самых баснословных пособий уже не хватает.

«С едой и одеждой проблем нет, но есть и другие траты. Например, в выходные мы едем в райцентр на маршрутке – платим примерно 700 рублей только в одну сторону. А там ребят и накормить надо, и в кино сводить. Вы цены на попкорн вообще видели? Я сейчас не работаю, но у меня есть идея зарегистрировать ИП и начать свое дело. Какое? Это пока секрет», - заявила Кристина Евтушенко.

У семьи большое хозяйство - кролики, куры, коровы. Раньше были свиньи, но их сдали на мясо. Теперь подумывают отказаться от коров. Сейчас их в хозяйстве пять.

В этом году в Карталинском районе была засуха, поэтому сено и корма сильно подорожали. Впереди зима. Чтобы прокормить одну корову, нужно около 15 тысяч рублей в месяц, поясняет Кристина. Траты просто гигантские! Поэтому, видимо, семье придется сдать всех коров фермерам. Но не сразу, чтобы не спровоцировать новую волну пересудов от односельчан.

Сергей Уфимцев, "АиФ"-Челябинск"

 
Теги: знакомства
 
 
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Кристина стала мамой для своих братьев и сестры после смерти родителей. © / Из личного архива В Челябинской...
 
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