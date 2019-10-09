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МИД Беларуси озабочен ростом напряженности на северо-востоке Сирии

10.10.2019 09:58 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МИД Беларуси озабочен ростом напряженности на северо-востоке Сирии

В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны. Дипломаты призывают вернуться к диалогу для урегулирования кризиса.

В ведомстве считают важным, чтобы «все стороны действовали в русле совместных договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации в этом сложном регионе».

«Призываем в экстренном порядке вернуться к диалогу в целях поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии, которая является неотъемлемым фактором для поступательного восстановления и развития страны», – говорится в заявлении МИД.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии. Президент Турции заявил, что операция направлена против организаций, которые Анкара считает террористическими, — РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны»). Также Эрдоган намерен бороться с «Исламским государством».

 
 
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В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны. Дипломаты призывают...
 
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