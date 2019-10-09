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В Беларуси продолжают расти продажи премиум-автомобилей. В лидерах кроссоверы и внедорожники

10.10.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автодилеры с начала года продали свыше 1500 новых премиум-автомобилей. Чаще всего белорусы покупают внедорожники и кроссоверы, причем действуют по принципу: чем больше и мощнее, тем лучше. В личном зачете с большим отрывом лидирует Audi Q7.


«Немцы» впереди, «британцы» отступают

Белорусский рынок переживает всплеск интереса к премиум-автомобилям. Большинство марок приросли в продажах во втором квартале, после чего несколько припали. По данным БАА, если с апреля по июнь белорусы купили 602 статусных автомобиля, то в следующие три месяца — 515. Самым тихим оказался август, когда у некоторых дилеров продажи сократились вдвое. Зато с приходом осени покупатели вернулись в автоцентры.

Среди премиальных марок идут ноздря в ноздрю два немецких производителя — Audi и BMW. С начала года они продали в Беларуси 413 и 423 автомобиля соответственно. На третьем месте — Volvo, которой отдали предпочтение 197 покупателей. За ней следует Mercedes со 174 легковыми машинами.

Меньше белорусов выбрали Land Rover — 142 автомобиля с января по сентябрь. В свою очередь, владельцев новых Porsche в стране стало на 90 человек больше. А вот Jaguar за тот же период выбрало лишь 38 покупателей. Еще меньше продано Maserati — 16 автомобилей, а замыкает список MINI с 10 автомобилями.

Что касается дебютанта рынка — марки Lexus, то пока о продажах этих автомобилей ничего неизвестно. Судя по статистике БАА, нечем похвастаться в Беларуси и корейскому бренду Genesis.

В лидерах — кроссоверы и внедорожники

Белорусы сохраняют интерес к большим автомобилям: наибольшая доля продаж приходится на кроссоверы и внедорожники. Самой популярной премиум-моделью остается Audi Q7 — 169 машин с начала года (результат прошлого года — 134 автомобиля). Рекордным оказался сентябрь, когда после старта юбилейной распродажи нашли владельцев 27 автомобилей.

— Рынок растет за счет больших и мощных автомобилей. Белорусы предпочитают кроссоверы и внедорожники — их доминирующие позиции в республике куда заметнее, чем в странах Евросоюза. Так, для Audi этот год отмечен высоким спросом на Q7. В целом, рынок премиальных автомобилей уверенно растет вместе с платежеспособностью покупателей, — отмечают в автоцентре «Audi Центр Минск».


Фото: BMW

Второе место занимает BMW X5, премьера которого в Беларуси пришлась на конец прошлого года. В этом году белорусы приобрели уже 106 автомобилей. А вот ажиотаж вокруг апрельской новинки — огромного внедорожника BMW X7 — улегся. Всплеск продаж прошел, и в третьем квартале купили в три раза меньше машин, чем во втором. Всего же продан 81 автомобиль.

Популярными оказались также кроссоверы Volvo XC60 — ими с начала года заинтересовались 73 белоруса. Кроме того, был продан 61 внедорожник Range Rover. На трех покупателей меньше — 58 заказов — пришлось на кроссовер Audi Q5. Это заметное падение на фоне 2018 года, когда было продано 118 машин. Высокими оказались и продажи Porsche Macan — 47 автомобилей с начала года, и это двукратный рост по сравнению с прошлым годом.

Еще пару марок формально не относятся к премиальному сегменту, но у них есть вполне статусные и дорогие модели. Например, новый Volkswagen Touareg за три квартала выбрали 78 покупателей. Toyota Land Cruiser теряет популярность — продано всего 27 автомобилей. Prado гораздо популярнее — 69 реализованных авто.

Премиальные седаны в Беларуси покупают реже. Среди популярных — Audi A6 и A4, BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-класса. Большую роль играет ценовой фактор: весной BMW снизила цены на «пятерку», а осенью Audi сделала доступнее A4. Кроме того, стартовали продажи седана A6 с двухлитровым бензиновым турбомотором, который дешевле трехлитровой версии.

«Просят адаптировать авто под себя»

Белорусы при покупке премиальных автомобилей почти всегда выбирают индивидуальную комплектацию. Однако в большинстве случаев она не сильно отличается по цене от стандартной.

— Премиальные автомобили обычно уже в базовом оснащении включают в себя всё, что только может понадобиться. Так что просьбы улучшить автомобиль еще больше возникают нечасто. Хотя бывает, что просят и эксклюзивную комплектацию. Таким людям важны детали, и они хотят, чтобы на заводе полностью адаптировали автомобиль под их предпочтения", — поясняют в автоцентре «Audi Центр Минск».

Что интересно, белорусы охотно покупают кроссоверы и внедорожники, но по полям и лесам практически не ездят. Большие машины чаще всего остаются в крупных городах. А поскольку среди покупателей преобладают семейные люди, то большую роль играют просторный салон и удобства для пассажиров.

В свою очередь, все меньше становится ценителей «чистокровных» спорткаров.

— Если кроссоверы и внедорожники пользуются широким спросом, то спорткары — точечным. Их выбирают те, кто ищет новых ощущений и кому интересно пробовать что-то новое. Как правило, речь идет о второй или третьей машине в личном автопарке. Чаще всего спортивные автомобили, особенно лимитированные версии, привозятся под заказ. В последнее время их аудитория заметно выросла.


Mercedes-Benz GT
Фото: Павел Мурашко

Тем не менее, спорт-купе продаются единичными экземплярами. За три квартала этого года покупатели выбрали один Mercedes GT, два Jaguar F-Type, три купе BMW 8 и три Porsche 911.

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Теги: Минск
 
 
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Результаты продаж третьего квартала показали, что в Беларуси продолжается рост популярности премиальных автомобилей. За 9 месяцев года реализовано свыше 1500...
 
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