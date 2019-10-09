Джаред Лето потерял свою вторую голову

Источник материала: Tut.by

Популярный актер и фронтмен группы 30 seconds to Mars Джаред Лето не знает, что случилось с его второй головой, которая стала одним из главных событий бала Института костюма MET Gala 2019. Об этом он рассказал в интервью GQ. Краткий перевод приводит Esquire.



Фото: Reuters

Напомним, Джаред пришел на бал с копией своей собственной головы в руках и мужском платье Gucci, украшенном портупеей из кристаллов того же бренда. Это была отсылка к показу Gucci осень-зима 2018/19: несколько моделей выходили на подиум со своими же головами в руках.

Темой бала был кэмп — эстетизация уродливого в поп-культуре и моде, так что Джаред и проявил уважение к дресс-коду, и стал главной интернет-звездой по итогам мероприятия: его фотографии с головой тут же стали мемом, также с ней фотографировались и другие знаменитости.

Jared Leto gave Shawn Mendes head #MetGala2019 pic.twitter.com/RGHEY83UK2 — Jarett Wieselman (@JarettSays) May 6, 2019

По словам артиста, судьба знаменитой головы ему неизвестна:

- Честно говоря, понятия не имею [где она]. Думаю, ее кто-то украл. Если найдете ее, принесите в ближайший к вам магазин Gucci и обменяйте на пару «грязных кроссовок», — рассказал он, очевидно, имея в виду Gucci Dirty Sneakers.