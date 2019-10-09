ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джаред Лето потерял свою вторую голову

10.10.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Популярный актер и фронтмен группы 30 seconds to Mars Джаред Лето не знает, что случилось с его второй головой, которая стала одним из главных событий бала Института костюма MET Gala 2019. Об этом он рассказал в интервью GQ. Краткий перевод приводит Esquire.


Фото: Reuters

Напомним, Джаред пришел на бал с копией своей собственной головы в руках и мужском платье Gucci, украшенном портупеей из кристаллов того же бренда. Это была отсылка к показу Gucci осень-зима 2018/19: несколько моделей выходили на подиум со своими же головами в руках.

Темой бала был кэмп — эстетизация уродливого в поп-культуре и моде, так что Джаред и проявил уважение к дресс-коду, и стал главной интернет-звездой по итогам мероприятия: его фотографии с головой тут же стали мемом, также с ней фотографировались и другие знаменитости.

По словам артиста, судьба знаменитой головы ему неизвестна:

- Честно говоря, понятия не имею [где она]. Думаю, ее кто-то украл. Если найдете ее, принесите в ближайший к вам магазин Gucci и обменяйте на пару «грязных кроссовок», — рассказал он, очевидно, имея в виду Gucci Dirty Sneakers.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер и музыкант подозревает, что ее украли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучший белорусский работодатель этого года будет объявлен 25 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика