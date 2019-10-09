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Время работы пунктов упрощенного пропуска изменится

10.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  В связи с переходом Украины на зимний период времени 9 октября 2019 года изменится режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда.

  В Кобринском районе пункт пропуска «Дивин», в котором осуществляется только пограничный контроль, будет работать с 8 до 19 часов.

  Пропуск граждан в упрощенном пункте пропуска «Трушево», в Пинском районе, будет осуществляться с 09.00 до 17.00 .

  ПУП «Ольманы» (в нем осуществляется пропуск только в выходные и праздничные дни) в Столинском районе будет работать с 09.00 до 16.00

  Такой режим работы будет действовать на период зимнего времени до 29 марта 2020 года.

  Пинский пограничный отряд

 
 
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  В связи с переходом Украины на зимний период времени 9 октября 2019 года изменится режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда.  ...
 
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