Время работы пунктов упрощенного пропуска изменится

Источник материала: Пинский Вестник

В связи с переходом Украины на зимний период времени 9 октября 2019 года изменится режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда.

В Кобринском районе пункт пропуска «Дивин», в котором осуществляется только пограничный контроль, будет работать с 8 до 19 часов.

Пропуск граждан в упрощенном пункте пропуска «Трушево», в Пинском районе, будет осуществляться с 09.00 до 17.00 .

ПУП «Ольманы» (в нем осуществляется пропуск только в выходные и праздничные дни) в Столинском районе будет работать с 09.00 до 16.00

Такой режим работы будет действовать на период зимнего времени до 29 марта 2020 года.

Пинский пограничный отряд