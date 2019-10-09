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Время работы пунктов упрощенного пропуска изменится
10.10.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В связи с переходом Украины на зимний период времени 9 октября 2019 года изменится режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда.
В Кобринском районе пункт пропуска «Дивин», в котором осуществляется только пограничный контроль, будет работать с 8 до 19 часов.
Пропуск граждан в упрощенном пункте пропуска «Трушево», в Пинском районе, будет осуществляться с 09.00 до 17.00 .
ПУП «Ольманы» (в нем осуществляется пропуск только в выходные и праздничные дни) в Столинском районе будет работать с 09.00 до 16.00
Такой режим работы будет действовать на период зимнего времени до 29 марта 2020 года.
Пинский пограничный отряд
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В связи с переходом Украины на зимний период времени 9 октября 2019 года изменится режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда. ...
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