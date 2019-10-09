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Обогнать Россию и США: Украина представила концепт гиперзвуковой ракеты

10.10.2019 11:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина представила концепт гиперзвуковой ракеты — она получила название «Блискавка». В качестве носителя рассматривается фронтовой бомбардировщик Су-24М, истребитель Су-27 и другие крылатые машины. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

Новинки украинского ВПК были продемонстрированы в рамках выставки «Оружие и безопасность — 2019». Видео появилось на YouTube-канале Мілітарний Портал.

В описании к ракете «Блискавка» говорится, что она сможет развивать сверхзвуковую скорость, однако, по мнению независимых экспертов, конструкция свидетельствует о возможности полета на гиперзвуковой скорости.

«Конструкторское бюро „Южное“ на выставке представило стенд с новейшими перспективными разработками аэрокосмического направления, в частности макет сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты „Молния“, макет реактивного снаряда „Тайфун-1“, макеты РН „Циклон-1М“, „Циклон-4М“, „Антарес“, космического аппарата дистанционного зондирования Земли YuzhSat, детали и образцы РКТ, изготовленные с использованием аддитивных и перспективных технологий», — говорится в сообщении пресс-службы КБ «Южное».

Как сообщается на стенде КБ, ракета класса «воздух — поверхность» может быть оснащена проникающей фугасной, осколочно-фугасной и другими боевыми частями. В качестве носителя могут выступать советский фронтовой бомбардировщик Су-24М, истребитель Су-27, а также другие боевые самолеты. Применение ракеты не потребует существенного переоборудования старых машин.

Гиперзвуковым летательным аппаратом называют аппарат, который может выполнять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной пяти Махам) и маневрировать с использованием аэродинамических сил. Сегодня США, Россия, Китай и европейские страны активно разрабатывают новые гиперзвуковые комплексы.

Ранее, напомним, Россия приняла на вооружение ракету Х-47М2 «Кинжал», которую позиционируют как гиперзвуковую. В качестве носителя изделия выступает модернизированный советский перехватчик МиГ-31. По мнению экспертов, «Кинжал» представляет собой модифицированный вариант ракеты, который используют в составе оперативно-тактического комплекса «Искандер». Х-47М2 уже приняли на вооружение.

В России также разрабатывают гиперзвуковую ракету для Военно-морского флота, ранее получившую название «Циркон». Ее перспективы пока не известны.

В свою очередь, Сухопутные силы США хотят в будущем получить универсальный гиперзвуковой комплекс, на котором можно было бы применить (хотя бы частично) уже существующие системы. Аналогичные планы есть у ВВС и ВМС США.

 
 
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