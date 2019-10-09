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В какие дни можно попасть на прием к руководству Ганцевичского РОВД

10.10.2019 08:47 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В какие дни можно попасть на прием к руководству Ганцевичского РОВД

Фото: www.gants-region.info

ГРАФИК

приёма граждан и представителей

юридических лиц руководством Ганцевичского РОВД

Должность Приемный день Время Телефон для предварительной записи
Начальник РОВД подполковник милиции Кулешов Виталий Васильевич каждая среда месяца 08.00 — 14.00 2-32-88
Первый заместитель начальника РОВД подполковник милиции Крысюк Алексей Александрович каждый четверг месяца 08.00 — 14.00 2-32-88
Заместитель начальника РОВД по ИРиКО майор милиции Лукьянчик Максим Иванович каждый вторник месяца 08.00 — 14.00 2-32-88
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ГРАФИК приёма граждан и представителей юридических лиц руководством Ганцевичского РОВД Должность Приемный день Время Телефон для предварительной записи...
 
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