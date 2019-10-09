В какие дни можно попасть на прием к руководству Ганцевичского РОВД

ГРАФИК
приёма граждан и представителей
юридических лиц руководством Ганцевичского РОВД
|Должность
|Приемный день
|Время
|Телефон для предварительной записи
|Начальник РОВД подполковник милиции Кулешов Виталий Васильевич
|каждая среда месяца
|08.00 — 14.00
|2-32-88
|Первый заместитель начальника РОВД подполковник милиции Крысюк Алексей Александрович
|каждый четверг месяца
|08.00 — 14.00
|2-32-88
|Заместитель начальника РОВД по ИРиКО майор милиции Лукьянчик Максим Иванович
|каждый вторник месяца
|08.00 — 14.00
|2-32-88
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