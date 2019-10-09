«Понятно, кому деньги уходят». Нурлан Сабуров против Александра Маслякова

Источник материала: Аргументы и факты

Означает ли это, что «Клуб веселых и находчивых» окончательно превратился из оригинальной молодежной игры в бизнес-проект семьи Масляковых?

«Чем выше лига, тем больше денег»

Поводом для дискуссии стало интервью, которое дал блогеру Юрию Дудю известный стендап-комик и в прошлом участник команды КВН Нурлан Сабуров. «Как ты относишься к КВН? Ты согласен, что сейчас это шняга?» — спросил блогер.

«Да. Беззубо все… Ну представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег… Потом люди оценки ставят в жюри… Непонятные зачастую люди… Потом все эти деньги понятно кому уходят… Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей. По мне, это странно. Возможно, я ошибаюсь».

Как КВН стал бизнесом семьи Масляковых

В начале сентября 2019 года стало известно, что основным владельцем телевизионного творческого объединения «АМИК», которому принадлежит «КВН», стал Александр Масляков-младший. С 5 сентября, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Масляков-младший стал обладателем 50% «АМИК», а доли его отца и матери сократились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Ранее основная доля в «АМИК» — 51% — принадлежала Александру Васильевичу Маслякову, а оставшиеся 49% — его жене Светлане.

Телевизионная программа «Клуб весёлых и находчивых» (КВН) была придумана Альбертом Аксельродом, Михаилом Яковлевым и Сергеем Муратовым в 1961 году. В 1963 году Аксельрод, Яковлев и Муратов, писавшие сценарии, покинули проект из-за конфликта с руководством ТВ. В 1964 году на роль соведущего вместе с диктором Светланой Жильцовой был приглашен студент Московского института инженеров транспорта Александр Масляков.

Программа была закрыта в 1972 году и возрождена в 1985. В качестве ведущих предполагалось пригласить тот же тандем, однако Жильцова отказалась и Масляков остался один.

В 2009 году Муратов говорил в интервью: «Когда возобновили КВН, пригласили „отцов-создателей“ игры: сперва в жюри, потом — в качестве почетных гостей. Мне не нравилась тенденция нового КВН, но Аксельрод, человек ответственный, сказал, что, если они откажутся там бывать, все вообще пойдет куда-нибудь „не туда“. (Так оно впоследствии и вышло). Мы, трое „стариков“, пытались придумать что-то забавное, тот же пиджак, но Маслякова наша инициатива раздражала. Потом двое моих друзей ушли из жизни. После их смерти мне позвонили один раз: пригласили на программу гостем, в зале посидеть. Но я отказался. Сидеть и молчать про уход двоих авторов, как будто ничего не произошло, было невозможно. Больше мне не звонили. На 45-летие КВН тоже не позвонили. Все отношения с КВН закончились».

В том же интервью журналист спросил Муратова о том, как он относится к тому, что «Масляков зарегистрировал на себя все права на ТЗ „КВН“».

«Создание„АМИК“ — личное желание Маслякова, с нами, создателями КВН, не согласованное, — сказал Муратов. — Присланное вами свидетельство на права меня несколько изумило, но я в эти интриги вмешиваться не собираюсь. Мы писали абсолютно все сценарии до нашего общего ухода с программы. Только после нашего ухода по нашему формату сценарии писали другие, и в патенте нам отказали просто потому, что тогда было не принято патентовать идеи и названия телепрограмм».

В 1990 году Александр Масляков основал Телевизионное творческое объединение «АМИК» («Александр Масляков и компания»), которое стало заниматься непосредственным производством передачи.

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Лицо и права

В 1996 году Александр Масляков зарегистрировал в Российском авторском обществе в качестве объекта интеллектуального права «сценарий игры КВН». При этом в качестве года, когда Масляков придумал сценарий, был указан 1986, год возрождения КВН.

Попытки наследников умерших создателей КВН (последним в 2015 году ушел из жизни Сергей Муратов) оспорить права Маслякова в суде терпели неудачу.

В начале 2019 года Палата по патентным спорам, отклонив очередные претензии, так обосновала свое решение. ООО «ТТО „АМИК“» было учреждено Александром и Светланой Масляковыми и зарегистрировано в качестве юрлица 6 октября 2006 года. В свою очередь, ТТО является учредителем таких юридических лиц, как ООО «КВН — Высшая Лига» и ООО «КВН — Премьер Лига». Роспатент обращает внимание на результаты социологического исследования, подготовленного ВЦИОМ в 2012 году: абсолютное большинство опрошенных знает, что ведущим телевизионной передачи КВН является Александр Масляков. В качестве лица, использующего обозначение «КВН», большая часть опрошенных (64%) указала на ООО «ТТО „АМИК“». «При этом, отвечая на закрытый вопрос без предварительных вариантов ответа, треть респондентов (32,2%) отметили, что узнали о товарном знаке „КВН“ в период с 1980 по 1990 годы», — сообщило ведомство.

Роспатент заметил, что с момента возрождения в 1980-х годах популяризация телевизионной игры КВН связана с деятельностью Александра Маслякова, учредившего впоследствии ООО «ТТО „АМИК“», на имя которого и признан общеизвестным оспариваемый товарный знак.

«Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать»

Сабуров выступал за команду КВН Уральского федерального университета. Однако Александр Масляков заявил, что не помнит такого игрока и не понимает, о каких деньгах идет речь.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — заявил Масляков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Бывший капитан команды КВН и постоянный член жюри Юлий Гусман в интервью телеканалу «360» заявил: «Я, честно говоря, сам играл в КВН и сейчас неразрывно связан. Я каждый раз слышу какие-то слухи и сплетни, какие-то, может быть, да, на оплату гостиниц, на оплату проезда. Но никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку, — а я был капитаном, членствовал в жюри — лично с этим не сталкивался… Спросите у вашего дедушки, как бы обошлась советская власть с теми, кто попросил бы взносы у команды КВН 50 лет назад. Ему бы оторвали голову и приклеили эмблему КВН. Мы играли на единственном канале, приезжали за счет профсоюзов, гостиницу снимал профсоюз… Трудно представить этих богатых, обеспеченных, ярких и сильных людей, которые входят в состав жюри, я не себя имею в виду, типа Константина Львовича Эрнста. Я не представляю, что ему дадут 5 тысяч рублей и попросят поднять пятерку. Или 50 тысяч».

Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко в беседе с журналистом портала «URA.RU» подтвердил, что взносы в лигах имеют место: «В региональных лигах — до первой — действительно есть взносы. Такие лиги живут на то, что сами заработали. В Высшей лиге такого нет. Там, где у лиги есть возможность существовать без взносов, она существует без взносов».

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Смех по прейскуранту

Вопрос денег — один из самых болезненных для тех, кто пытается достичь серьезных высот в КВН. Без серьезной спонсорской поддержки можно шутить разве что на уровне школьной или институтской лиги.

В 2013 году издание Forbes приводило собственные подсчеты, согласно которым доход «АМИК» от телетрансляций, совместных гастрольных туров команд КВН и отдельных выступлений участников кавээновских лиг разных уровней составляет не менее $3,5 млн в год. По утверждению репортеров, на тот момент за каждое выступление в региональной или центральной лиге (за исключением телевизионных) команде необходимо было платить взносы в размере от нескольких тысяч до 20 000 рублей. При этом часть этих средств, если верить Forbes, шла непосредственно в бюджет «АМИК».

При этом команды, играющие в главных телевизионных лигах, — Высшей и Премьер-лиге — должны были делать отчисления от всех своих гастрольных поездок и корпоративных выступлений в бюджет компании. Неофициально кавээнщики рассказывали, что отчисления обычно составляли 10-20 процентов от гонораров, но могли составлять и до 40 процентов. При этом большинство соглашалось, поскольку их заработок напрямую зависел от узнаваемости, обеспечиваемой телевизионными эфирами. Жить по законам рынка соглашались далеко не все. Кто-то предпочитал вообще закончить с юмором, а кто-то уходил в свободное бизнес-плавание, подобно Comedy Club или «Вечернему кварталу».

Уходящие нередко предрекали крах проекту Маслякова. Однако он, судя по всему, остается успешным и прибыльным. При этом внутренние нормы продолжают ужесточаться.

«Подыграть маленькому участнику. Бесплатно»: как команду «Актеры» исключили из сезона

В 2019 году команда КВН «Актеры», прошедшая в четвертьфинал Высшей лиги, на очередной игре не появилась. На официальном сайте КВН опубликовали следующее заявление: «Команда КВН „Актёры“ была удалена из состава Высшей лиги сезона 2019 года по причине не согласованного с ООО „ТТО АМИК“ участия в стороннем телевизионном проекте в качестве команды КВН».

«Команда КВН „Актёры“ крайне некорректно оповестила нас о своём желании, отправив письмо в пятницу вечером, при том что эфир должен был состояться уже в субботу (то есть уже после того, как съемка была проведена). Редакторов программы „Лучше всех“ команда заверила, что участие коллектива в съемках проекта уже согласовано с ООО „ТТО АМИК“. Надо отдать должное ребятам, они сами понимают, что поступили неправильно, тем не менее оглашение данного решения не вызвало у команды какой-то бурной реакции, видимо, они знали, на что идут, либо не рассчитывали, что это решение будет реализовано», — заявил Александр Масляков-старший. «Актеров» пообещали вернуть в следующем сезоне, а также разрешили им выступить на музыкальном фестивале «Голосящий КиВин».

На странице команды КВН «Актеры» в соцсети происшедшее описывалось так: «Нам поступил звонок от Первого канала, с передачи „Лучше всех“, с просьбой подыграть маленькому участнику как команда КВН „Актеры“. Бесплатно. Мы рассуждали, что раз звонок с Первого канала и нас просят приехать как команду КВН, значит, проблем нет и все это официально, потому что для нас Первый канал и КВН — это одно и тоже. Однако потом выяснилось, что никто ничего ни с кем не согласовывал. Мы должны были по договору, который каждый кавээнщик Высшей лиги подписывает с „АМИК“, все согласовать заранее, потому что права на упоминание словосочетания „команда КВН“ принадлежат „АМИК“. Это была наша большая ошибка, которую мы совершили по неопытности и глупости, о чем мы очень сильно сожалеем. Мы отчаянно пытались решить эту проблему до выхода передачи в эфир и после. Сейчас мы уладили все недопонимания и недоразумения между нами и руководством „АМИК“, но, к нашему сожалению, решение об отстранении нашей команды было уже принято…. С КВН мы не закончили и будем продолжать работать дальше. Мы очень сильно расстроены из-за того, что все так сложилось. Нам даже в голову не пришло, чем все это обернется… Друзья, если кто-то ищет какую-то подоплеку в этой истории, то ее нет. Вот все, что произошло. Дорогие наши болельщики, простите нас, пожалуйста, мы вас подвели в этом году. Надеемся, еще увидимся!»

«Александр Васильевич, возьмите нас в долю!»

Для того чтобы понять, насколько давней проблемой являются финансово-контрактные отношения в КВН, стоит найти в интернете и посмотреть выступление команды «Сборная малых народов» на фестивале 2007 года в Сочи. Это выступление проходило в рамках первого тура и никак не могло попасть в телеэфир.

Вот пара шуток из этого выступления:

— В последнее время КВН стал напоминать мне царскую Россию!

— Почему?

— Да потому что все заладили: «А батька-то не знает, а батька-то не знает!»

— И в завершение, конечно, наверное, было бы полным издевательством, но мы все-таки скажем: Александр Васильевич, возьмите нас, пожалуйста… в долю!

Этим номером «Сборная малых народов» завершила свои выступления в КВН.

Среди бывалых игроков в КВН ходит легенда: якобы все команды, отобранные в новый сезон Высшей лиги, проводят небольшой концерт для «ближнего круга» Александра Маслякова. В своих выступлениях они благодарят президента КВН за высокое доверие и поддержку, обещая свято соблюдать условия контракта. Возможно, это просто красивая сочинская сказка.