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В ЦИК отмечают отсутствие жалоб и замечаний со стороны международных наблюдателей

10.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В ЦИК отмечают отсутствие жалоб и замечаний со стороны международных наблюдателей

В ЦИК не поступает жалоб и замечаний от международных наблюдателей на выборах в Палату представителей седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщили в Центризбиркоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Национальные наблюдатели обращения подают, однако большей частью они являются несущественными. «Такое ощущение, что национальные наблюдатели ищут поводы», — констатировали в ЦИК.

Из прокуратуры поступило обращение одного из наблюдателей. «Он возмущается тем, что удостоверение члена областной комиссии подписано не председателем облисполкома, а председателем облсовета. Это даже не нарушение. Это вкусовые предпочтения наблюдателя», — считают в Центризбиркоме.

По данным на 7 октября, на выборах в Палату представителей аккредитовано 867 национальных наблюдателей.

https://www.belta.by/

 
 
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В ЦИК не поступает жалоб и замечаний от международных наблюдателей на выборах в Палату представителей седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщили в...
 
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