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В ЦИК отмечают отсутствие жалоб и замечаний со стороны международных наблюдателей
10.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В ЦИК не поступает жалоб и замечаний от международных наблюдателей на выборах в Палату представителей седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщили в Центризбиркоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Национальные наблюдатели обращения подают, однако большей частью они являются несущественными. «Такое ощущение, что национальные наблюдатели ищут поводы», — констатировали в ЦИК.
Из прокуратуры поступило обращение одного из наблюдателей. «Он возмущается тем, что удостоверение члена областной комиссии подписано не председателем облисполкома, а председателем облсовета. Это даже не нарушение. Это вкусовые предпочтения наблюдателя», — считают в Центризбиркоме.
По данным на 7 октября, на выборах в Палату представителей аккредитовано 867 национальных наблюдателей.
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В ЦИК не поступает жалоб и замечаний от международных наблюдателей на выборах в Палату представителей седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщили в...
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