ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более миллиона человек включено в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен — МВД

10.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Более миллиона человек включено в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен — МВД

Более миллиона человек включено в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра проинформировал, что «в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, на текущий период включено 1 млн 142 тыс. информаций». Он уточнил, что большая часть включена Россией, более 138 тыс. — государственными органами Беларуси, например, МВД — 16 тыс., КГБ — 15 тыс., ГТК — 7 тыс. «За неисполнение административного взыскания в виде штрафов МВД включило в список более 5 тыс. иностранцев», — добавил первый замминистра.

За 2018 год через пункты пропуска государственной границы Беларуси въехали более 4,8 млн иностранцев, выехали — чуть более 5 млн, за 6 месяцев 2019 года в Беларусь — 2,3 млн и 2,4 млн соответственно. За 9 месяцев этого года по безвизу туристско-рекреационную зону «Брест — парк «Августовский канал» посетили более 120 тыс. иностранцев. В рамках малого приграничного движения с Латвией по разрешениям на приграничное движение в Беларусь въехали около 4,5 тыс. латышей.

Иван Подгурский представил сегодня в Палате Представителей поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законопроект направлен на формирование позитивного имиджа Беларуси, упрощение порядка въезда в страну, в частности, предлагается минимизировать случаи их включения в список лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен, если отсутствуют объективные и достаточные основания считать, что их действия могут причинить существенный вред охраняемым законом интересам. Важным дополнением законопроекта Иван Подгурский назвал положения, предусматривающие возможность въезда иностранцев в Беларусь, которые ранее во время пребывания в стране получили штраф и не уплатили его в срок из-за того, что не знали о нем. Такая категория граждан будет допускаться на территорию Беларуси после предъявления подтверждающих документов об уплате штрафа или получения от иностранца обязательства о том, что это будет сделано в кратчайший срок. Законопроект был принят в первом чтении.

https://www.belta.by/

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более миллиона человек включено в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил первый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Педагогический марафон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские пиджаки под джинсы в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика