Более миллиона человек включено в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен — МВД

Источник материала: Вороновская газета





Более миллиона человек включено в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский, передает корреспондент БЕЛТА .

Первый замминистра проинформировал, что «в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, на текущий период включено 1 млн 142 тыс. информаций». Он уточнил, что большая часть включена Россией, более 138 тыс. — государственными органами Беларуси, например, МВД — 16 тыс., КГБ — 15 тыс., ГТК — 7 тыс. «За неисполнение административного взыскания в виде штрафов МВД включило в список более 5 тыс. иностранцев», — добавил первый замминистра.

За 2018 год через пункты пропуска государственной границы Беларуси въехали более 4,8 млн иностранцев, выехали — чуть более 5 млн, за 6 месяцев 2019 года в Беларусь — 2,3 млн и 2,4 млн соответственно. За 9 месяцев этого года по безвизу туристско-рекреационную зону «Брест — парк «Августовский канал» посетили более 120 тыс. иностранцев. В рамках малого приграничного движения с Латвией по разрешениям на приграничное движение в Беларусь въехали около 4,5 тыс. латышей.

Иван Подгурский представил сегодня в Палате Представителей поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законопроект направлен на формирование позитивного имиджа Беларуси, упрощение порядка въезда в страну, в частности, предлагается минимизировать случаи их включения в список лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен, если отсутствуют объективные и достаточные основания считать, что их действия могут причинить существенный вред охраняемым законом интересам. Важным дополнением законопроекта Иван Подгурский назвал положения, предусматривающие возможность въезда иностранцев в Беларусь, которые ранее во время пребывания в стране получили штраф и не уплатили его в срок из-за того, что не знали о нем. Такая категория граждан будет допускаться на территорию Беларуси после предъявления подтверждающих документов об уплате штрафа или получения от иностранца обязательства о том, что это будет сделано в кратчайший срок. Законопроект был принят в первом чтении.

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