Беларусь в 2020 году будет сопредседательствовать в СНГ, а в 2021-м станет председателем — Лебедев

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь в 2020 году будет сопредседательствовать в Содружестве Независимых Государств. Об этом журналистам рассказал председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Минск неофициально считается столицей СНГ. Там находится штаб-квартира Исполкома. И я всегда говорю с благодарностью в адрес руководства Беларуси, что мы получаем там очень активную поддержку в нашей деятельности. И в размещении штаб-квартиры, и выдвижении инициатив», — подчеркнул Сергей Лебедев.

Он сообщил, что Беларусь согласилась принять сопредседательство в СНГ в следующем году и, как ожидается, в 2021 году займет пост председателя в СНГ. «Беларусь неоднократно была председателем в СНГ и всегда успешно справлялась с этой миссией. Мы глубоко уверены, что Беларусь была, есть и останется активнейшим участником нашего взаимодействия», — заявил исполнительный секретарь СНГ.

Как ожидается, в следующем году председательство примет Узбекистан, а Туркменистан и Беларусь будут сопредседателями. Этот вопрос будет окончательно решен на заседании Совета глав государств 11 октября.

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