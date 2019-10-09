ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь в 2020 году будет сопредседательствовать в СНГ, а в 2021-м станет председателем — Лебедев

10.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Беларусь в 2020 году будет сопредседательствовать в СНГ, а в 2021-м станет председателем — Лебедев

Беларусь в 2020 году будет сопредседательствовать в Содружестве Независимых Государств. Об этом журналистам рассказал председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Минск неофициально считается столицей СНГ. Там находится штаб-квартира Исполкома. И я всегда говорю с благодарностью в адрес руководства Беларуси, что мы получаем там очень активную поддержку в нашей деятельности. И в размещении штаб-квартиры, и выдвижении инициатив», — подчеркнул Сергей Лебедев.

Он сообщил, что Беларусь согласилась принять сопредседательство в СНГ в следующем году и, как ожидается, в 2021 году займет пост председателя в СНГ. «Беларусь неоднократно была председателем в СНГ и всегда успешно справлялась с этой миссией. Мы глубоко уверены, что Беларусь была, есть и останется активнейшим участником нашего взаимодействия», — заявил исполнительный секретарь СНГ.

Как ожидается, в следующем году председательство примет Узбекистан, а Туркменистан и Беларусь будут сопредседателями. Этот вопрос будет окончательно решен на заседании Совета глав государств 11 октября.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в 2020 году будет сопредседательствовать в Содружестве Независимых Государств. Об этом журналистам рассказал председатель Исполнительного комитета —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утвержден график переноса рабочих дней в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика