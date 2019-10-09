ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный форум по агроэкотуризму — хороший шанс для Беларуси заявить о себе

10.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Международный форум по агроэкотуризму — хороший шанс для Беларуси заявить о себе

Беларусь в 2020 году может принять международный форум в сфере агроэкотуризма. Событие станет хорошим шансом для страны представить туристические возможности всему миру, сообщила журналистам председатель БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова, передает корреспондент БЕЛТА.

«У Беларуси есть шанс заявить о себе», — отметила Валерия Клицунова. Вопрос о проведении такого мероприятия обсуждался во время II Европейских игр с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили. Вместе с тем дата еще не определена. Первоначально рассматривался апрель-май.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО АГРОЭКОТУРИЗМУ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУМеждународный форум по агроэкотуризму — хороший шанс для Беларуси заявить о себе

«Все мероприятия, которые будем проводить в будущем году, мы собираемся проводить в регионах. И Беларусь — это очень хороший пример для всех, как развивать экотуризм», — сказал генсек ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Всего в стране насчитывается около 2,5 тыс. агроусадеб.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в 2020 году может принять международный форум в сфере агроэкотуризма. Событие станет хорошим шансом для страны представить туристические возможности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Времени не тратя даром: Меган Маркл снова беременна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика