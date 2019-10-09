Международный форум по агроэкотуризму — хороший шанс для Беларуси заявить о себе

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь в 2020 году может принять международный форум в сфере агроэкотуризма. Событие станет хорошим шансом для страны представить туристические возможности всему миру, сообщила журналистам председатель БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова, передает корреспондент БЕЛТА.

«У Беларуси есть шанс заявить о себе», — отметила Валерия Клицунова. Вопрос о проведении такого мероприятия обсуждался во время II Европейских игр с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили. Вместе с тем дата еще не определена. Первоначально рассматривался апрель-май.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО АГРОЭКОТУРИЗМУ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ «Все мероприятия, которые будем проводить в будущем году, мы собираемся проводить в регионах. И Беларусь — это очень хороший пример для всех, как развивать экотуризм», — сказал генсек ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Всего в стране насчитывается около 2,5 тыс. агроусадеб.

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