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Международный форум по агроэкотуризму — хороший шанс для Беларуси заявить о себе
10.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь в 2020 году может принять международный форум в сфере агроэкотуризма. Событие станет хорошим шансом для страны представить туристические возможности всему миру, сообщила журналистам председатель БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова, передает корреспондент БЕЛТА.
«У Беларуси есть шанс заявить о себе», — отметила Валерия Клицунова. Вопрос о проведении такого мероприятия обсуждался во время II Европейских игр с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили. Вместе с тем дата еще не определена. Первоначально рассматривался апрель-май.
«Все мероприятия, которые будем проводить в будущем году, мы собираемся проводить в регионах. И Беларусь — это очень хороший пример для всех, как развивать экотуризм», — сказал генсек ЮНВТО Зураб Пололикашвили.
Всего в стране насчитывается около 2,5 тыс. агроусадеб.
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Беларусь в 2020 году может принять международный форум в сфере агроэкотуризма. Событие станет хорошим шансом для страны представить туристические возможности...
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