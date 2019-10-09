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И на кой нам такой "союз"! Более миллиона человек не могут приехать в Беларусь из-за России

10.10.2019 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В "чёрном списке" лиц, которым запрещён въезд в Беларусь, насчитывается 1 миллион 142 тысячи человек. Из них белорусской стороной внесено только 138 тысяч (16 тысяч поступило из МВД, 15 тысяч — из КГБ, 7 тысяч — из Пограничного комитета, более 5 тысяч внесено за совершённое административное правонарушение), остальные — российской.



Об этом 10 октября в Палате представителей сообщил первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский. Он представлял изменения в закон, регулирующий порядок попадания в упомянутый список и выхода из него.

Кстати, в феврале 2017-го в "чёрном списке" и  вовсе было 1,7 млн ​​человек, при этом 1,5 млн в него было внесено снова-таки российской стороной (300 тысяч из них являлись украинцами).
 
 
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В "чёрном списке" лиц, которым запрещён въезд в Беларусь, насчитывается 1 миллион 142 тысячи человек. Из них белорусской стороной внесено только 138 тысяч (16 тысяч...
 
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