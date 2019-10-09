О безопасности (Дзержинский район)

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них, спасатели Дзержинщины продолжают проводить встречи в трудовых коллективах, основная цель которых – обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.

Так, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско встретился с работниками ГП “Путчино”.

В ходе проведения встречи были освещены вопросы приведения в пожаробезопасное состояние печного отопления, электропроводки и электрооборудования. Необходимости установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей было уделено особое внимание. Не остался без внимания и вопрос курения в постели, а также оставления детей без присмотра.

Максим Валерьевич напомнил присутствующим алгоритм действий в случае возникновения ЧС и рассказал об установке мобильного приложения.

По сложившейся традиции, в завершение работники предприятий задали вопросы спасателям и получили памятные буклеты, которые напомнят правила безопасности в нужной ситуации.















