ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О безопасности (Дзержинский район)

10.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них, спасатели Дзержинщины продолжают проводить встречи в трудовых коллективах, основная цель которых – обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.

Так, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско встретился с работниками ГП “Путчино”.

В ходе проведения встречи были освещены вопросы приведения в пожаробезопасное состояние печного отопления, электропроводки и электрооборудования. Необходимости установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей было уделено особое внимание. Не остался без внимания и вопрос курения в постели, а также оставления детей без присмотра.

Максим Валерьевич напомнил присутствующим алгоритм действий в случае возникновения ЧС и рассказал об установке мобильного приложения.

По сложившейся традиции, в завершение работники предприятий задали вопросы спасателям и получили памятные буклеты, которые напомнят правила безопасности в нужной ситуации.





 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них, спасатели Дзержинщины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Программа открытого турнира по интеллектуальным играм «Кубок Волока и Висека»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика