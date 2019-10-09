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Всё готово к открытию памятника Пушкину на ул. Мицкевича. Вот как он выглядит

10.10.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже завтра, 11 октября 2019 года брестчане смогут насладиться прекрасным видом скверика Пушкина.

Всё готово к открытию памятника Пушкину на ул. Мицкевича. Вот как он выглядит

А увидеть бюст поэту можно уже сейчас, вот он:

Всё готово к открытию памятника Пушкину на ул. Мицкевича. Вот как он выглядит

Церемония открытия состоится в 12.00

Всё готово к открытию памятника Пушкину на ул. Мицкевича. Вот как он выглядит

 
 
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  Уже завтра, 11 октября 2019 года брестчане смогут насладиться прекрасным видом скверика Пушкина. А увидеть бюст поэту можно уже сейчас, вот он: Церемония открытия...
 
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