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Всё готово к открытию памятника Пушкину на ул. Мицкевича. Вот как он выглядит
10.10.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже завтра, 11 октября 2019 года брестчане смогут насладиться прекрасным видом скверика Пушкина.
А увидеть бюст поэту можно уже сейчас, вот он:
Церемония открытия состоится в 12.00
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Уже завтра, 11 октября 2019 года брестчане смогут насладиться прекрасным видом скверика Пушкина. А увидеть бюст поэту можно уже сейчас, вот он: Церемония открытия...
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