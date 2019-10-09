Коррупционеров не будут освобождать досрочно: приняты новые поправки в УК

Источник материала: Виртуальный Брест

Поправки в уголовное законодательство приняты депутатами сразу в двух чтениях, теперь к осужденным за коррупционные преступления не применяется замена неотбытой части наказания более мягким.





Палата представителей Национального собрания приняла поправки в Уголовный кодекс, с соответствии с которыми осужденных за коррупцию будут отбывать назначенный срок полностью.

Проект закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь" был принят сегодня в Овальном зале сразу в двух чтениях, документ представил первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран.

"Две статьи Уголовного кодекса дополняются нормами о том, что лица, осужденные за коррупционные преступления, не подлежат условно-досрочному освобождению",- сказал Задиран, выступая перед депутатским корпусом.

Кроме этого, вводится норма о том, что осужденным за коррупционные преступления не применяется замена неотбытой части наказания более мягким, и запрет освобождать коррупционеров по УДО, отметил замминистра.

Данный проект закона готовила парламентская комиссия по национальной безопасности в целях приведения Уголовного кодекса в соответствии с антикоррупционным президентским декретом N3.

В Беларуси на протяжении определенного времени существовала практика освобождать осужденных за коррупцию руководителей крупных предприятий, силовиков и отправлять их "поднимать" отстающие сельхозпредприятия.

Максимальное наказание за коррупцию в республике - до 15 лет лишения свободы.