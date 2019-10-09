Новый поезд Прага - Брест начинает курсировать ежедневно с декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 9 октября 2019 года на станцию Брест-Центральные прибыли пассажирские вагоны чешского оператора. Это тестовая поездка. Напоминаем, что с декабря в ежедневное обращение назначается новый поезд по маршруту Прага - Брест.





На сайте польских железных дорог уже есть предварительное расписание: отправление из Бреста в 07:11, прибытие в Варшаву в 08:45, в Богумин в 13:20, в Прагу в 17:39. На обратном пути отправление из Праги в 10:23, из Богумина в 14:40, из Варшавы в 19:15, прибытие в Брест в 00:37. Периодичность курсирования – ежедневно.

В составе поезда будут прицепные вагоны Москва - Прага через Минск.