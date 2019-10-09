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Дефицит бюджета в 2020 году может составить Br1 млрд - Минфин

10.10.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дефицит бюджета в 2020 году может составить до Br1 млрд, сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Дефицит бюджета в 2020 году может составить Br1 млрд - Минфин

"В проекте бюджета мы сократили дефицит с 1,3% к ВВП до 1%. Это чуть меньше Br1 млрд, или Br990 млн на следующий год", - сказал Максим Ермолович.

Обновленный проект бюджета на 2020 год планируется представить в парламент до конца этого месяца.

По словам министра, во время доработки экономических документов на 2020 год приняты дополнительные решения, чтобы реализовать комплекс мер по снижению государственной поддержки организаций (на 10% по сравнению с текущим годом). "Это поручение главы государства, все эти средства перенаправляются на сокращение дефицита бюджета и решение социальных задач", - пояснил Максим Ермолович.

Кроме того, при рассмотрении проекта бюджета была высказана необходимость консолидации в бюджете двух государственных внебюджетных фондов. Таким образом, теперь все целевые внебюджетные фонды находятся в бюджете и будут исполняться в соответствии с установившейся бюджетной практикой. Единственным внебюджетным фондом в экономической системе Беларуси остается Фонд социальной защиты населения.

"Заложены также дополнительные стимулы для повышения эффективности экспорта, поддержки экспорта финансовыми инструментами, чтобы реализовать более напряженный график работы экономики в 2020 году", - добавил Максим Ермолович.

Отвечая на вопрос о влиянии налогового маневра в российской нефтяной отрасли на бюджет Беларуси, он отметил, что в этих условиях Минфин вынужден проводить более жесткую бюджетную политику. "Влияние существенное. В 2020 году по сравнению с 2019-м доходы консолидированного бюджета практически не возрастают. Несмотря на то, что экономика растет, доходы бюджета при этом остаются в номинальном выражении практически неизменными", - сказал он.

 
 
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  Дефицит бюджета в 2020 году может составить до Br1 млрд, сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович в Палате представителей, передает...
 
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