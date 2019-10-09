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Беларусь попросит деньги на структурные реформы у МВФ

10.10.2019 11:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусь попросит деньги на структурные реформы у МВФ
Фото: kratkoinfo.com.ua

«База для переговоров есть. Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства стабилизации макроэкономической ситуации и возможность начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», – сказал Ермолович журналистам в четверг в Минске.

Он уточнил, что заседание управляющих МВФ и ВБ состоится на следующей неделе.

 
Теги: Минск
 
 
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