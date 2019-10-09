Беларусь попросит деньги на структурные реформы у МВФ

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Фото: kratkoinfo.com.ua

«База для переговоров есть. Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства стабилизации макроэкономической ситуации и возможность начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», – сказал Ермолович журналистам в четверг в Минске.

Он уточнил, что заседание управляющих МВФ и ВБ состоится на следующей неделе.