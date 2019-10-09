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Продолжается суд по делу о ДТП с Mercedes, ехавшим с 9 пассажирами и вылетевшим в водоканал
10.10.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В этом происшествии погибло пять человек: двое взрослых и трое детей. Обстоятельства аварии, произошедшей в начале июля, вне сомнения, шокировали многих белорусов. Напомним несколько фактов: в Mercedes GL находилось 10 человек, на грунтовой дороге водитель разогнался до 90 км/ч, сам автомобилист был пьян (1,59 промилле). Суд по этому делу занимает не один день. В ходе заседания должны стать известны новые обстоятельства этой трагедии.
Подробная хронология событий того воскресенья изложена в нашей
По информации местных жителей, компания, в которой был водитель Андрей, пила алкоголь с ночи. В полдень он с товарищами приехал забрать подругу Екатерину с дачи. Та отдыхала в загородном доме знакомых с двумя собственными детьми, коллегой и ее ребенком, другими друзьями. Чтобы не делать два рейса, в авто поместили десять человек. Некоторые дети сидели на коленях взрослых, двое парней сели в багажник.
Дорога, проходящая вдоль канала, — грунтовая. В месте происшествия имеет закругление около 90 градусов. Водитель, судя по всему, не среагировал и просто поехал прямо. По предварительной информации
По словам рыбака Александра, пытавшегося спасти людей, один из молодых людей, сидевших в багажнике, выбил ногами заднюю дверь, что спасло выживших. На берег выбралось пять человек: четверо парней (в том числе водитель) и девушка Екатерина. Ее дети (мальчик 9 лет и девочка 4 лет), мать 1986 г. р. с 9-летней дочкой, а также парень 1998 г. р. погибли. Следователи — вразрез со словами рыбака Александра — подчеркнули, что на момент происшествия все 10 человек не воспользовались ремнями безопасности. Александр утверждал, что погибшая женщина была пристегнута, что усложнило ее извлечение из затопленного салона. По данным
Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК РБ — «Нарушение
На первом заседании водитель Андрей признался, что в ночь накануне происшествия пил спиртное — пиво и водку, а потом пошел спать. На следующий день сел за руль Mercedes. По словам свидетелей, он не выглядел нетрезвым. Обвиняемый просил прощения у потерпевших, однако те ответили довольно жестко: мол, ты живой, а другие погибли. Потерпевшие настаивали на строгом наказании.
Выступает выживший в аварии парень: «Заехал на дачу, потом настало время возвращаться. Я подошел к машине. Багажник был открыт, там уже сидел один человек. Я понял: мест нет, тоже сел в багажник (ранее уже ехал так). Вопрос о нехватке мест не обсуждался. Ехали уверенно, не с постоянной скоростью: на поворотах снижали скорость, на прямом участке разгонялись, по ощущениям, до 80—90 км/ч. Во время движения Катя просила его сбросить скорость. В канал машина вылетела боком. Вода быстро набиралась. Передние пассажирская и водительские форточки были открыты. Я выбрался, выбив ногами крышку багажника. Когда поднялся на поверхность, автомобиль был полностью под водой. Я был первый, кто выплыл. Следом увидел Катю, Андрея, Виталика... Когда выбрался на берег, побежал искать помощь — там был рыбак. Он вызвал все службы. Вместе с этим человеком я нырял в воду, чтобы кого-то спасти».
(будет дополнено)
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В этом происшествии погибло пять человек: двое взрослых и трое детей. Обстоятельства аварии, произошедшей в начале июля, вне сомнения, шокировали многих...
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