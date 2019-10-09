Продолжается суд по делу о ДТП с Mercedes, ехавшим с 9 пассажирами и вылетевшим в водоканал

Источник материала: Виртуальный Брест

В этом происшествии погибло пять человек: двое взрослых и трое детей. Обстоятельства аварии, произошедшей в начале июля, вне сомнения, шокировали многих белорусов. Напомним несколько фактов: в Mercedes GL находилось 10 человек, на грунтовой дороге водитель разогнался до 90 км/ч, сам автомобилист был пьян (1,59 промилле). Суд по этому делу занимает не один день. В ходе заседания должны стать известны новые обстоятельства этой трагедии.





Подробная хронология событий того воскресенья изложена в нашей статье «Женщина трясла парня и кричала: „Там же дети!“, а он пустыми глазами смотрел на воду».

По информации местных жителей, компания, в которой был водитель Андрей, пила алкоголь с ночи. В полдень он с товарищами приехал забрать подругу Екатерину с дачи. Та отдыхала в загородном доме знакомых с двумя собственными детьми, коллегой и ее ребенком, другими друзьями. Чтобы не делать два рейса, в авто поместили десять человек. Некоторые дети сидели на коленях взрослых, двое парней сели в багажник.

Дорога, проходящая вдоль канала, — грунтовая. В месте происшествия имеет закругление около 90 градусов. Водитель, судя по всему, не среагировал и просто поехал прямо. По предварительной информации ГАИ , при выборе скорости движения водитель не учел состояние проезжей части, перед закруглением дороги влево совершил съезд в кювет и допустил опрокидывание автомобиля в технический канал. Канал в этом месте углубляется, машина быстро оказалась под водой.





По словам рыбака Александра, пытавшегося спасти людей, один из молодых людей, сидевших в багажнике, выбил ногами заднюю дверь, что спасло выживших. На берег выбралось пять человек: четверо парней (в том числе водитель) и девушка Екатерина. Ее дети (мальчик 9 лет и девочка 4 лет), мать 1986 г. р. с 9-летней дочкой, а также парень 1998 г. р. погибли. Следователи — вразрез со словами рыбака Александра — подчеркнули, что на момент происшествия все 10 человек не воспользовались ремнями безопасности. Александр утверждал, что погибшая женщина была пристегнута, что усложнило ее извлечение из затопленного салона. По данным СК , в крови водителя выявлено наличие этилового спирта в концентрации 1,59 промилле.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК РБ — «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». К водителю была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина свою вину признал полностью. Во время заседания он находится в клетке, старается не поднимать взгляд. Санкция вменяемой водителю статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет. Более мягкой альтернативы лишению свободы нет.

На первом заседании водитель Андрей признался, что в ночь накануне происшествия пил спиртное — пиво и водку, а потом пошел спать. На следующий день сел за руль Mercedes. По словам свидетелей, он не выглядел нетрезвым. Обвиняемый просил прощения у потерпевших, однако те ответили довольно жестко: мол, ты живой, а другие погибли. Потерпевшие настаивали на строгом наказании.





Выступает выживший в аварии парень: «Заехал на дачу, потом настало время возвращаться. Я подошел к машине. Багажник был открыт, там уже сидел один человек. Я понял: мест нет, тоже сел в багажник (ранее уже ехал так). Вопрос о нехватке мест не обсуждался. Ехали уверенно, не с постоянной скоростью: на поворотах снижали скорость, на прямом участке разгонялись, по ощущениям, до 80—90 км/ч. Во время движения Катя просила его сбросить скорость. В канал машина вылетела боком. Вода быстро набиралась. Передние пассажирская и водительские форточки были открыты. Я выбрался, выбив ногами крышку багажника. Когда поднялся на поверхность, автомобиль был полностью под водой. Я был первый, кто выплыл. Следом увидел Катю, Андрея, Виталика... Когда выбрался на берег, побежал искать помощь — там был рыбак. Он вызвал все службы. Вместе с этим человеком я нырял в воду, чтобы кого-то спасти».

(будет дополнено)