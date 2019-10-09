ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быховском районе появится электростанция на местных видах топлива

10.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быховском районе появится электростанция на местных видах топливаВ Быховском районе в текущем году реализовали два инвестиционных проекта и дали старт третьему. Об этом рассказал председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович.

Один из инвестпроектов – создание туристического комплекса на берегу Чигиринского водохранилища: беседки, шезлонги, комфортный отдых у воды в живописном месте, домики в аренду. Здесь появилось два десятка новых рабочих мест.

За счет привлечения инвестиций в районе также расширили производственную площадку на предприятии «Агролинк», изменили технологию и увеличили объемы производства инкубационных яиц.

Недавно в Быхове начали реализацию еще одного инвестпроекта по строительству электростанции на возобновляемых источниках энергии: щепе и дровах. Ее мощность составит 10,5 МВт. По словам Дмитрия Мартиновича, это актуальное для района направление, так как неделовая древесина местного лесхоза будет использоваться для производства электроэнергии. Кроме того, электростанция – это дополнительные рабочие места и налоги.

С начала года Быховский район привлек более $540 тыс. инвестиций. В перспективе здесь рассчитывают привлечь финансовые средства в сельхозпроизводство – ту сферу, которая наиболее нуждается в эффективном развитии.

По материалу ТРК «Могилев»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Быховском районе в текущем году реализовали два инвестиционных проекта и дали старт третьему. Об этом рассказал председатель Быховского райисполкома Дмитрий
 
Новости дня
Новости разные
 
Продолжается суд по делу о ДТП с Mercedes, ехавшим с 9 пассажирами и вылетевшим в водоканал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика