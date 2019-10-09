В Быховском районе появится электростанция на местных видах топлива

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быховском районе в текущем году реализовали два инвестиционных проекта и дали старт третьему. Об этом рассказал председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович.

Один из инвестпроектов – создание туристического комплекса на берегу Чигиринского водохранилища: беседки, шезлонги, комфортный отдых у воды в живописном месте, домики в аренду. Здесь появилось два десятка новых рабочих мест.

За счет привлечения инвестиций в районе также расширили производственную площадку на предприятии «Агролинк», изменили технологию и увеличили объемы производства инкубационных яиц.

Недавно в Быхове начали реализацию еще одного инвестпроекта по строительству электростанции на возобновляемых источниках энергии: щепе и дровах. Ее мощность составит 10,5 МВт. По словам Дмитрия Мартиновича, это актуальное для района направление, так как неделовая древесина местного лесхоза будет использоваться для производства электроэнергии. Кроме того, электростанция – это дополнительные рабочие места и налоги.

С начала года Быховский район привлек более $540 тыс. инвестиций. В перспективе здесь рассчитывают привлечь финансовые средства в сельхозпроизводство – ту сферу, которая наиболее нуждается в эффективном развитии.