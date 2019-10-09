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Вопросы подключения отопления обсудили на внеплановом заседании Могилевского облисполкома

10.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Вопросы подключения отопления обсудили на внеплановом заседании Могилевского облисполкомаНесвоевременному реагированию на обращения могилевчан по вопросам подключения отопительной системы было посвящено внеплановое заседание Могилевского облисполкома, состоявшееся 9 октября.

На подключение жилого сектора в Могилеве отводилось десять дней с 28 сентября, но их не хватило, чтобы снять все возникшие вопросы. Например, только за 8 октября на номер 115 единой диспетчерской службы поступило 1238 обращений, из них 584 касались темы отопления.

По информации начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома Сергея Папкова, на состоявшемся заседании заслушали должностных лиц по вопросу принятия мер реагирования на обращения могилевчан.

«По итогам их выступлений принят ряд кадровых решений, ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности. Также на заседании принято решение до 10 октября все имеющиеся обращения по данному вопросу закрыть или поставить на контроль, если их выполнение требует большого временного отрезка. И до 15 октября выработать концепцию, которая не позволит в дальнейшем допускать такой ситуации», – рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома.

mogilevnews.by

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Несвоевременному реагированию на обращения могилевчан по вопросам подключения отопительной системы было посвящено внеплановое заседание Могилевского...
 
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