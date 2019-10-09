Запуск первого энергоблока БелАЭС перенесен на 2020 год

Источник материала: Ежедневник





Запуск первого энергоблока Белорусской АЭС переносится с конца 2019 на начало 2020 года. Об этом рассказал генеральный директор станции Михаил Филимонов.

«Мы сейчас находимся на этапе согласованного графика готовности к циркпромывке. Впереди у нас физпуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций. Дальше включение в сеть», — сказал Филимонов.

Директор уточнил, что к концу 2019 года на станцию должны начать завозить ядерное топливо, передает БелТА.

Запуск АЭС, как заявлял глава Минэнерго страны Виктор Каранкевич, может позволить снизить зависимость Беларуси от российского газа.