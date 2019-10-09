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В Минске открылся бар Nalewka. Показываем, как он выглядит

10.10.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Куйбышева, 45 открылся бар под названием Nalewka. Внешне заведение чем-то похоже на «Пьяную вишню», но монобаром его не назовешь — напитков тут будет больше одного. Показываем новое место и рассказываем, как владельцы относятся к сравнению их бара с популярной украинской франшизой.


Новый бар открылся в пространстве «Гастродвор», где недавно заработал Standup Comedy Hall. Фирменный напиток здесь — белорусская наливка (вишневая, малиновая, и абрикосовая с перцем чили). Помимо этого тут будут продавать и другие напитки: газировки и соки, американские, европейские и корейские напитки.

Один из соучредителей заведения рассказывает, что идея открыть бар долго и прочно сидела у создателей в голове. Если очертить точный срок, то от идеи до реализации прошло около полугода. За это время минчане успели разработать концепт, рецептуру и подход. Думали и о приобретении франшизы, даже обращались в офис львовской «Пьяной вишни» — но те во франшизе отказали.


Спрашиваем, откуда у учредителей вообще появилась идея открытия именно такого места? Они говорят, что изучали опыт других игроков рынка, в том числе в других странах. Но все-таки настаивают на том, что наливка — это славянский продукт и похожих заведений в разных странах много. Однако на сходство с «Пьяной вишней» в новом баре может указать не только напиток, но и детали дизайна.

— Мы готовы к тому, что даже из-за нашей люстры над баром многие будут сравнивать нас с «Пьяной вишней» — и мы не будем отрицать этого сходства. Но скажу, что такой элемент дизайна есть не только во львовской франшизе, такое оформление я видел, например, во многих барах в Испании.


Но в целом при создании дизайна, в том числе логотипов, в Nalewka рассчитывали только на собственные силы и к именитым профессионалам не обращались.

Почему точка открылась на Куйбышева, а не на тусовочной Зыбицкой и Октябрьской? Совладелец говорит, что и сам частенько бывал в «Гастродворе».

— Тема стендапа интересная, сейчас этот жанр комедии развивается в Беларуси. И мы решили предложить себя в качестве оператора фудкорта. В будущем, возможно, откроемся и на пресловутых тусовочных улицах.


Еды в новой точке не будет, так как бар находится на фудкорте, где каждый из операторов отвечает за свою часть. О том, что в белорусской «Пьяной вишне», которая открылась недавно, закончилась продукция, владельцы читали, поэтому к открытию своего бара, говорят, подготовились. К слову, в успехе проекта владельцы не сомневаются.

— Мы видим, что для Беларуси это ново и достаточно популярно, поэтому и решили попробовать, — кратко объясняют создатели нового места.

Nalewka будет работать на Куйбышева, 45 с 12.00 до 23.00. В конце следующей неделе график работы изменится, бар будет функционировать с 12.00 до 02.00 с четверга по субботу и с 12.00 до 00.00 в остальные дни.

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Теги: Минск
 
 
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На Куйбышева, 45 открылся бар под названием Nalewka. Внешне заведение чем-то похоже на «Пьяную вишню», но монобаром его не назовешь - напитков тут будет больше одного....
 
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