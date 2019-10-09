«Когда выплыл, авто было уже под водой». В суде по пьяному ДТП с пятью погибшими выступили выжившие

Источник материала: Tut.by

В суде Березовского района 10 октября продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению 31-летнего жителя Белоозерска Андрея Букрабы в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Тогда в аварии погибли пять человек — двое взрослых и трое детей.



Обвиняемый Андрей Букраба

В четверг в суде выступили свидетели — трое выживших в аварии пассажиров и рыбак, который стал очевидцем ДТП.

Житель Березовского района Александр пояснил, что 6 июля приехал с друзьями на дачу под Белоозерском. Там компания провела ночь, а около 12.00 за ними приехал обвиняемый Андрей Букраба на Mercedes отца, чтобы развезти по домам.

Мест в автомобиле на всех желающих не хватило, поэтому Александр устроился в багажнике. Рядом с ним сел друг обвиняемого Павел. Когда все разместились, Mercedes поехал в направлении города. По словам свидетеля, водитель управлял авто уверенно, на ровном участке дороги набрал скорость до 80−90 км/ч. Екатерина, которая ехала в машине с двумя детьми, крикнула Андрею, чтобы тот «не гнал».

— И что обвиняемый, — уточнила у свидетеля гособвинитель.

— Ничего, — ответил Александр.

На повороте водитель не справился с управлением, внедорожник опрокинулся в обводной канал Березовской ГРЭС и стал быстро уходить на дно.

— Я выбил ногами багажник и выбрался. Когда выплыл, автомобиль был уже под водой. Я всплыл первый, с задержкой в несколько секунд всплыли остальные (водитель и еще трое пассажиров — TUT.BY), — рассказал Александр.

В аварии выжили водитель и четверо пассажиров — все взрослые. Александр добрался до берега, подбежал к рыбаку, попросил его вызвать экстренные службы, а потом поплыл обратно к автомобилю, чтобы достать остальных. Рыбак дозвонился до спасателей и тоже поплыл к авто, чтобы помочь Александру. К сожалению, спасти никого не удалось. Погибли Ирина с девятилетней дочкой Машей, которые ехали на переднем пассажирском сиденье, четырехлетняя Маргарита и девятилетний Егор — они сидели на заднем сиденьи, и Павел, который вместе с Александром был в багажнике.

Второй свидетель, Виталий ехал на заднем пассажирском сиденьи за водителем. У него на руках была четырехлетняя Маргарита — дочь потерпевшей Екатерины. По его ощущениям, говорит, на ровном участке дороги перед каналом водитель разогнался примерно до 80 км/ч. Потом автомобиль ушел в воду. Окна были открыты, поэтому вода стала быстро заполнять салон. В суде Виталий рассказал, что не помнит, как выбирался из автомобиля.

— Только помню, как поднял голову, увидел, где вода посветлее и поплыл. Выплыл на берег, меня начало рвать, — рассказал свидетель.

На берегу Виталий откашлялся и взял мобильник у рыбака, который побежал в воду, спасать оставшихся.

Рядом с Виталием в автомобиле сидел еще один свидетель Игорь. Ему также удалось выбраться из автомобиля. Что произошло после того, как Mercedes ушел в воду, он помнит плохо:

— Все быстро произошло. Машина стала неуправляемой и все, — объяснил Игорь.

Он выбрался на берег последним. К тому моменту рыбак и Александр были уже в воде и ныряли за остальными.

— На берегу лежала Екатерина — у нее истерика была, — сообщил свидетель.

— А обвиняемый? — уточнила прокурор.

— На берегу стоял.

Рыбак Александр, который пытался спасти из тонущего автомобиля детей, в суд не смог явиться. Судья зачитала его показания, которые он давал на этапе следствия. Александр рассказывал, что 7 июля около 14.00 он услышал крики о помощи и побежал на звук. На месте аварии увидел молодых людей, которые выбрались из тонущего авто. Парни ему сообщили, что в салоне еще остались трое детей и двое взрослых. Он вызвал спасателей и поплыл на помощь.

— Я разделся и побежал в воду. Примерно в четырех метрах от берега, погружаясь в воду, я нащупал крышу автомобиля. При этом мои вытянутые над головой руки были под водой. Мой рост — 186 см. В автомобиле сработали подушки безопасности. Они настолько были заполнены воздухом, что я даже руку не мог в салон просунуть. Также была открыта крышка багажника. Я пощупал багажник, но никого не нашел. В салон я не полез, так как боялся потеряться в пространстве, — зачитала судья показания Александра.

Прибывшие на место спасатели стали вытягивать Mercedes из воды, но автомобиль течением уложило на бок. Тогда сотрудники МЧС порвали подушки безопасности и вытащили из салона трупы Павла, Маргариты и Егора, а затем и Ирины, которая ехала с девятилетней дочкой Марией на переднем сиденье. Девочки в автомобиле не было. Ее позже нашли водолазы.

Она мне сказала: «Моих детей больше нет»

В суде также выступила Ольга — хозяйка дачи, на которой отдыхала компания. Она рассказала, что в день трагедии по виду Андрея Букрабы не было видно, что тот находился в состоянии опьянения. По словам девушки, обвиняемый «выглядел, как обычно».

Когда перегруженный пассажирами Mercedes выехал с их участка, Ольга с супругом поехала в Белоозерск на велосипедах. В город пара возвращалась той же самой дорогой, что и их друзья. Когда Ольга подъехала к месту аварии, то не сразу поняла, что произошло

— Помню, мы увидели, что обвиняемый сидел на берегу в нижнем белье и держался за голову. В воде стоял Саша в нижнем белье. (…) К нам подошел сотрудник МЧС и сказал покинуть место происшествия, — поделилась Ольга, — Я подошла к Кате, спросила, что случилось. Она мне сказала: «Моих детей больше нет». Она была не в себе.

Ольга с супругом проехали дальше и увидели большую черную машину, похожую на ту, на которой ехали их друзья.

— Мы поняли, что из всех, кто сел в машину, на берегу мы видели пятерых… А их было десять, — вздохнула девушка.

«Он сломал мне жизнь»

31-летний Андрей Букраба обвиняется в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть пяти человек. Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьяным — 1,59 промилле и ехал со скоростью около 90 км/ч.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 10 лет лишения свободы.

На первом судебном заседании Андрей Букраба полностью признал свою вину . Родственники погибших, которые выступают на суде в качестве потерпевших, попросили наказать его по всей строгости закона.

— Я бы его утопила, как он — моих деток. Я понимаю, что он отсидит и все равно выйдет. Он сломал мне жизнь, — сказала на суде потерпевшая Екатерина, которая потеряла в аварии девятилетнего сына Егора и четырехлетнюю дочь Маргариту.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com