Популярные фитнес-браслеты Xiaomi подешевели в Сети на 30%

Источник материала: Tut.by

Xiaomi выпускает множество различных гаджетов — от смартфонов до чайников. Впрочем, одними из самых популярных девайсов производителя являются фитнес-браслеты. Мы проверили, на сколько с момента начала продаж в интернет-магазинах подешевели последние модели таких трекеров.





Xiaomi Mi Smart Band 4 начал продаваться в Беларуси в июле этого года. Тогда за устройство в среднем просили порядка 100 рублей. Сегодня такой же гаджет получится приобрести от 70 рублей. Разница в цене составляет 30%. Чтобы увидеть все цены, нажмите на кнопку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Предыдущая модель производителя — Mi Band 3 — также все еще продается. Еще пару месяцев назад устройство предлагалось примерно за 75 рублей. Сегодня девайс можно найти дешевле: в среднем от 50 рублей. Разница составляет 34%. Чтобы увидеть все цены, нажмите на кнопку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

В официальных магазинах Xiaomi в Беларуси цены фитнес-трекеров немного выше. Mi Band 3 продается не менее чем за 59 рублей. Более новый и технически совершенный Mi Smart Band 4 продается от 99 рублей.

Напомним: в Mi Band 4 в сравнении с Mi Band 3 увеличили диагональ экрана и сделали его цветным. Кроме того, дисплей теперь плоский и не загнут по краям, благодаря этому бликов на солнце должно стать меньше.

«Начинку» Mi Band 4 также обновили. В частности, устройство оснастили 6-осевым акселерометром и улучшенным пульсометром. С влагозащитой все также стало немного лучше: с гаджетом теперь можно не только принимать душ, но и плавать в бассейне (появились функции отслеживания показателей пользователя во время плавания).

А вот общий дизайн и габариты Mi Band 3 и Mi Band 4 практически не отличаются, во всяком случае, ремешки у браслетов взаимозаменяемые. С основными функциями вроде отслеживания количества пройденных шагов и отображения уведомлений со смартфона проблем в «тройке» также нет, все работает без нареканий.

Со временем автономной работы тоже получится паритет: несмотря на немного подросший в Mi Band 4 объем аккумулятора, оба фитнес-браслета могут продержаться без подзарядки до 20 дней.