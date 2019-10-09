Источник материала: Новости Волковыска

Очень настырный похититель водки появился в городском посёлке Красносельский Волковысского района. Мужчина 1984 года рождения в минувший вторник зашёл в продуктовый магазин, особо не заморачиваясь взял с прилавка две бутылки «беленькой», общей стоимостью 15 рублей и убежал. Всё видела продавец, однако остановить злоумышленника не смогла.



Буквально на следующий день этот же гражданин вновь почувствовал необходимость в спиртном. Отправился на дело ближе к обеду. Мужчина решил не наглеть и пошёл уже в другой магазин, который находится буквально на соседней улице. Действовал по аналогичной схеме, взял с прилавка две бутылки, в этот раз уже на 16 рублей, и несмотря на возмущение продавцов, покинул торговый зал с товаром, но без оплаты.

Посёлок, где совершал злоумышленник преступления небольшой, к тому же в магазинах установлены камеры видеонаблюдения, поэтому личность нечистого на руку гражданина удалось оперативно установить, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», всё похищенное подозреваемый употреблял самолично, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.