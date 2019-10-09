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Geely снова обновила Emgrand X7 - кроссовер получил новый интерьер

10.10.2019 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот «паркетник» в Китае продается под именем Vision X6, но белорусы знают его под исходным именем Emgrand X7. У нас продаются автомобили после второго рестайлинга, а между тем у себя на родине Geely провела уже три модернизации модели! Причем последнее обновление состоялось лишь в прошлом году, но сейчас машину «освежили» снова.


От прежней версии обновленный Vision X6, который слегка подрос в длину (до 4,54 м), проще всего отличить по корме с горизонтальными (прежде были вертикальные) светодиодными фонарями, соединенными хромированной полосой. После рестайлинга «паркетник» обрел также бамперы новой формы, подретушированные фары и решетку радиатора, иные зеркала. А самое главное — это новый салон!


От прежнего интерьера образца прошлого года тут практически ничего не осталось. Передняя панель полностью переоформлена, появился новый руль, цифровая комбинация приборов — с 7-дюймовым экраном, а мультимедиа-система получила новый 10,25-дюймовый широкоформатный дисплей.


О технике обновленного Vision X7 пока достоверной информации нет. По предварительным данным, из гаммы убран 133-сильный атмосферный мотор объемом 1,8 л, так что покупателям придется довольствоваться 1,4-литровым турбодвигателем с отдачей 141 «лошадку».


У китайских дилеров обновленный Vision X6 появится в ноябре. А вот что касается выпускаемого на «БелДжи» Emgrand X7, то, по всей видимости, обновления он может не дождаться вовсе — расходится он неважно, а посему уже в ближайшее время его могут снять с конвейера, заменив более компактным и современным SX11.

 
 
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Компания Geely провела четвертую по счету модернизацию кроссовера Vision X6, у нас известного под именем Emgrand X7.
 
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