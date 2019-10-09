Официально: новый Volkswagen Golf покажут 24 октября

Источник материала: Tut.by

Volkswagen продолжает готовить публику к премьере восьмого поколения Golf — сегодня были обнародованы новые дизайнерские эскизы будущего хэтчбека.





Официальный тизер экстерьера Golf VIII ничего нового нам не скажет, ведь еще весной фотошпионы выследили на испытаниях прототипы «пятидверки» , фактически лишенные какого-либо камуфляжа. Внешность Golf преобразится в эволюционном ключе — появятся новые фары, станет рельефнее капот, а линии кузова стремительнее.





Второй эскиз дает представление о внутреннем убранстве нового Golf, главной особенностью которого станет так называемый Digital Cockpit — это центральный дисплей мультимедиа-системы, визуально «слившийся» с виртуальной комбинацией приборов. Число физических кнопок и клавиш резко сократится, появится новый трехспицевый руль, также обещано возросшее качество отделочных материалов. Известно также, что новый Golf получит модернизированную подвеску, а наряду с привычным ассортиментом бензиновых и дизельных моторов в гамме появится версия с «подзаряжаемой» гибридной установкой.





В Volkswagen озвучили и точную дату мировой премьеры восьмого Golf — она состоится уже 24 октября на специальном мероприятии в Вольфсбурге. Европейские продажи должны начаться до конца текущего года.