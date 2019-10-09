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Официально: лоукост Wizz Air приходит в Беларусь

10.10.2019 13:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Министр транспорта Алексей Авраменко подтвердил приход лоукост-компании в Беларусь, пишет TUT.by. С весны Wizz Air начнет летать по маршруту Минск-Будапешт.

По словам министра, Минск-Будапешт — это единственное направление, о котором договорились с компанией Wizz Air.

— Наша цель — развитие областных аэропортов, и мы параллельно прорабатываем с лоукост-компаниями возможность летать в областные аэропорты. Все будет зависеть от того, как будет складываться их экономика. Они сами принимают решение об открытии того или иного маршрута.

Алексей Авраменко сказал, что переговоры Беларусь ведет «с разными лоукостами»

Справка. Венгерская авиакомпания Wizz Air летает во многие города Европы. Например, из Вильнюса авиакомпания доставляет пассажиров на Кипр, в Грецию, Германию, Данию, Исландию, Израиль, Норвегию и другие страны. Например, сейчас в Барселону можно купить билет из Вильнюса на 17 октября за 65 евро, билет обратно на 24 октября будет стоить около 110 евро.

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Теги: Минск
 
 
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Министр транспорта Алексей Авраменко подтвердил приход лоукост-компании в Беларусь, пишет TUT.by. С весны Wizz Air начнет летать по маршруту Минск-Будапешт. По словам...
 
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