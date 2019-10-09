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Жуть! В Гомеле старший брат убил и расченил младшего

10.10.2019 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле на Осипова старший брат убил младшего, тело расчленил и выбросил в карьер. Убийство произошло в конце июля, но останки нашли только 8 октября.
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убитый Игорь Ш.
Как сообщает Следственный комитет, 9 октября в Гомеле было возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Ранее его разыскивали как «без вести пропавшего». Однако вновь вскрывшиеся обстоятельства позволили следователям найти останки. Скелетированные, на дне карьера по проспекту Космонавтов.

О причинах, побудивших одного брата так поступить с другим, точной информации нет. «Сильные новости» поговорили с соседями и выяснили следующее.

Известно, что братья из-за чего-то поссорились. «Слово за слово, братья поссорились, и старший задушил младшего», — говорят соседи.

Двое суток тело погибшего пролежало в квартире, после чего Сергей решил избавиться от улик. «Тело разрезал: что-то выбросил в мусорку, а что-то положил в пакеты с грузом и выкинул в карьер», — делятся информацией местные жители.


Оба брата ранее были судимы. А у старшего соседи по двору не раз замечали странные наклонности: он любил расчленять голубей и кошек, видимо, поэтому расчленить родного брата ему не составило труда.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на Осипова старший брат убил младшего, тело расчленил и выбросил в карьер. Убийство произошло в конце июля, но останки нашли только 8 октября.
 
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