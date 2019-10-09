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Жуть! В Гомеле старший брат убил и расченил младшего
Источник материала: Партизан
В Гомеле на Осипова старший брат убил младшего, тело расчленил и выбросил в карьер. Убийство произошло в конце июля, но останки нашли только 8 октября.
убитый Игорь Ш.
Как
О причинах, побудивших одного брата так поступить с другим, точной информации нет. «
Известно, что братья из-за чего-то поссорились. «Слово за слово, братья поссорились, и старший задушил младшего», — говорят соседи.
Двое суток тело погибшего пролежало в квартире, после чего Сергей решил избавиться от улик. «Тело разрезал: что-то выбросил в мусорку, а что-то положил в пакеты с грузом и выкинул в карьер», — делятся информацией местные жители.
Оба брата ранее были судимы. А у старшего соседи по двору не раз замечали странные наклонности: он любил расчленять голубей и кошек, видимо, поэтому расчленить родного брата ему не составило труда.
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В Гомеле на Осипова старший брат убил младшего, тело расчленил и выбросил в карьер. Убийство произошло в конце июля, но останки нашли только 8 октября.
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