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Белорусский рубль не дает расслабиться конкурентам

10.10.2019 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в четверг 10 октября завершились укреплением белорусского рубля к валютной корзине на 0,11%. С начала месяца корзина валют подешевела уже на 0,57%.

Курс доллара упал на 0,0089 рубля до 2,0619 BYN/USD. Это минимальный уровень за 16 дней. С начала месяца американец подешевел на 0,0143 BYN.

Курс евро опустился на 0,0022 BYN до 2,2715 BYN/EUR.

Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0002 BYN до 3,1844 BYN/100 RUB и покинул минимум за 27 дней.

Очень неуверенно российский рубль прервал серию из четырёх снижений подряд, за время которой его курс снизился на 0,0153 BYN.

Напомним, что до сегодняшнего дня рубль РФ за 11 торговых сессий смог подорожать лишь однажды. А вот суммарное падение за это время составило −0,0536 BYN.


Центробанк России

Официальный крус российского рубля вырос к иностранным валютам расчётами на завтра:

курс доллара упал на 36 копеек до 64,7416 российских рублей;
курс евро снизился на 15 копеек до 71,2999 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в четверг 10 октября завершились укреплением белорусского рубля к валютной корзине на 0,11%. С начала месяца корзина валют подешевела уже на 0,57%.
 
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