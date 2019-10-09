Во-первых, предыстория, если кто-то упустил, что же произошло:









Во-вторых, начнем издалека и рассмотрим, как белорусский футбол в принципе реагирует на проявление расизма в юридическом плане.





Согласно руководству для клубов "Искоренение расизма в клубном футболе" расизм — это вера в превосходство расы, религии или этнической группы. Чаще всего он характеризуется недоброжелательным обращением, оскорбительными словами или действиями, которые вредят людям.





(Действия двоих фанатов "Динамо", которые после матча не пожали руки темнокожим блогерам из "Амкала", как раз можно квалифицировать как оскорбительные.)





Что было бы, если бы что-то подобное произошло в официальном матче? Все ответы — в дисциплинарном кодексе БФФ.









Статья 73 гласит: "Поведение, публично унижающее либо оскорбляющее достоинство человека в связи с его расовой принадлежностью, языком, вероисповеданием или этническим происхождением влечет дисквалификацию на срок от 5 до 15 матчей и (или) временный или бессрочный запрет на посещение футбольных матчей на определенном стадионе (стадионах) с одновременным наложением штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин, а в случае совершения данного нарушения официальным лицом — в размере от 100 до 200 базовых величин".





Штрафом дело не ограничивается. Если в расизме уличен футболист или официальное лицо клуба, то у этого клуба вычитаются три очка в таблице. При повторном нарушении — вычитаются шесть очков. При дальнейших нарушениях — клуб могут отправить в дивизион рангом ниже. Если же инцидент случается не в чемпионате, а в кубковых матчах, то клуб подлежит дисквалификации и исключению из данного турнира.





Кроме того, расистское либо дискриминационное поведение зрителей (в том числе демонстрация флагов, плакатов, баннеров, выкрикивание лозунгов) влечет наложение на уличенного болельщика временного запрета от 6 месяцев до двух лет либо бессрочного запрета на посещение стадиона. А на клуб, поддерживаемый виновными лицами, — наложение штрафа в размере от 100 до 1000 базовых величин и (или) проведение очередного официального домашнего матча без зрителей.





В случае невозможности установления принадлежности виновных лиц к какому-либо клубу наказание налагается на клуб, являвшийся хозяином встречи.





Но что все это значит применительно не к официальному поединку профессиональных клубов, а товарищескому матчу болельщиков минского "Динамо" с "Амкалом"?





Сразу нужно отметить: в момент игры (которая не носила характера официального матча в рамках какого-либо соревнования) фанаты по сути являлись не болельщиками, а игроками. Поэтому к данной ситуации спортивно-соревновательная ответственность не должна повлечь за собой санкции в отношении клуба, фанатами которого являлись игроки.





Однако необходимо помнить, что статья 9.3 Кодекса об административных правонарушениях говорит о том, что оскорбление (умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.





А статья 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за оскорбление (умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме публично) наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.









***





Мероприятия по борьбе с расизмом в спорте чаще всего сосредоточены на поведении болельщиков, однако, к сожалению, расистские акты совершаются не только обычными болельщиками, но и спортсменами, тренерами и другим спортивным персоналом. Искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе в последнее время является одним из приоритетных направлений работы УЕФА.





ФИФА в 2019 году внесла изменения в дисциплинарный кодекс, ужесточила наказание для виновных в проявлениях расизма и дискриминации.





Так, ФИФА вдвое увеличила минимальный срок дисквалификации для футболистов или официальных лиц, признанных виновными в проявлениях расизма: теперь он составляет 10 матчей.





ФИФА также ужесточила санкции для клубов и стран, чьи болельщики признаны виновными в расистских проявлениях во время матчей. Наказанием за первое нарушение станет частичное закрытие стадиона и штраф в размере не менее 20000 швейцарских франков (18000 евро).









Лидия Головаченко, юрист Юридической группы "Бюро24"