Автобизнеса Виталий, получивший штраф за неправильную парковку. С таким странным случаем столкнулся читатель, получивший штраф за неправильную парковку.





Виталий: "18 сентября 2019 года я припарковал свой автомобиль в зоне действия запрещающего знака. Мне нужно было отлучиться всего на пару минут, но, как назло, рядом оказался экипаж ГАИ. Спорить я даже не стал. Виноват - значит, виноват. Инспектор быстро оформил постановление и выписал мне минимальный штраф 12 рублей 75 копеек.





С собой наличных не было, поэтому инспектор предупредил меня, что я должен оплатить штраф в течение 30 дней, в противном случае к нему добавятся еще 2 базовые, то есть 51 рубль...





Статья 15.3. Сроки и порядок исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа





1. Штраф должен быть уплачен физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подвергнутыми административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, юридическим лицом - не позднее пятнадцати дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования (опротестования) такого постановления - не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения.





Посещение банка я не откладывал, передал в окошко кассы постановление и спросил, какую сумму оплатить, хотя и так знал, что половину базовой, вот же постановление на руках, в нем все указано. Но сотрудник банка меня удивил: мол, оплатить надо 63 рубля 75 копеек.





А каким образом к половине базовой добавились еще две базовые величины? Постановление датировано 18 сентября, штраф я оплачивал 4 октября, то есть месяц еще не прошел, чтобы подвергнуть меня дополнительному материальному наказанию в виде 2 базовых величин.









Спросил у сотрудника банка, как это понимать. Проверили еще раз - все верно, говорят, по данному номеру постановления система ЕРИП выдает сумму 63 рубля 50 копеек к оплате. "Это не к нам, разбирайтесь с ГАИ", - сказали мне в банке. Выставленную сумму я решил оплатить, поскольку через две недели эти 2 базовые на меня бы повесили вполне официально - по истечение 30 суток с момента нарушения при отсутствии оплаты.





Что мне сейчас делать? Кто и как мне вернет деньги, которые я не должен был платить?"





Что произошло с Виталием - ошибка системы или умысел человека? Может, речь идет о другом правонарушении, которое совершил автомобилист? Проверяем.





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Обратите внимание - номер правонарушения и лицевой счет в квитанции одинаковые, и эти данные должны совпадать с номером постановления, которым наложено взыскание. Все сходится, кроме суммы штрафа. Дата оплаты - 4 октября, до дня "икс", когда штраф должен увеличится на 2 б.в., еще две недели.





Сразу скажем, что ответ на вопрос "почему?" мы так и не нашли. Никто из наших собеседников, начиная от сотрудников ГАИ и заканчивая банковскими служащими, не смог объяснить причину произошедшего. Более того, сейчас уже нет никакой возможности узнать на каком этапе - когда инспектор вносил в базу дату вынесения постановления или в момент обработки системой полученных данных - произошел сбой.





Мы постараемся разобраться с вопросом "как вернуть?".





Первая мысль - нужно написать заявление в ГАИ на отмену постановления о наложении административного взыскания. Но Виталий с постановлением и его формулировкой согласен, как и с суммой назначенного, а не оплаченного по факту штрафа. Поэтому "о несогласии" речи идти не может. Хотя без ГАИ в нашем случае тоже не обойтись.





Итак, деньги уже в бюджете. В соответствии с Бюджетным кодексом штрафы зачисляются как в местные бюджеты, так и в республиканский в зависимости от вида штрафа. Соответствующими инструкциями, принимаемыми Минфином, регулируется порядок как поступления штрафов в доход бюджета, так и процедура возврата таких штрафов.





Штрафы за нарушение Правил дорожного движения, налагаемые должностными лицами системы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за исключением штрафов, указанных в части первой настоящего пункта, уплачиваются в доходы республиканского бюджета на счет Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску, открытый для зачисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляется инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска.





Штрафы физическим лицам возвращает налоговый орган по месту жительства лица. То есть нужно обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением о возврате денежных средств. Но одного заявления мало - нужны основания для возврата.









… Возврат штрафов, уплаченных в республиканский бюджет, осуществляется на основании документа, выданного органом (должностным лицом), вынесшим постановление о наложении административного взыскания, содержащего обоснование и сумму, подлежащую возврату из бюджета, и (или) других документов, установленных законодательством.





Поэтому сперва придется пойти в ГАИ как в орган, вынесший постановление о наложении взыскания, и получить документ о том, что ошибочно или по другой причине физическое лицо уплатило лишние деньги.





Потом путь с документами лежит в налоговую по месту жительства. Там должны провести проверку и установить, почему система или еще кто-то "накинули" к официальному штрафу лишние суммы, и только затем перечислить необоснованно уплаченные денежные средства лицу, которое их уплатило.





Может, даже и виновных накажут. Но станет ли легче от этого Виталию, которого в безальтернативном порядке вынудили обивать пороги служебных кабинетов для возврата денег, напрасно взысканных с него в госбюджет?