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Раньше тут стояли трактора, а теперь живет художник. Взгляните, какой дом построили в Англии

10.10.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Английская студия HeathWalker сделала из ангара для тракторов стильный дом для художника. Как и финская дача он сочетает в себе простоту, технологичность и экологичность. Подробнее об этом необычном сооружении рассказывает журнал Deezen.


Дом находится в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии и называется «Тракторный сарай». Его построили для художника, который вырос в большом фермерском доме и привык к открытым пространствам.


Каркас этого сооружения сделан из железобетона, а обшит дом обожженными досками. Можно заметить, как железобетонные опоры бывшего сарая встроены в интерьеры, контрастируя с новой отделкой.



Пол на первом этаже — из полированного бетона, на втором — из дерева. «Сдержанная палитра материалов остается настолько естественной, насколько это возможно», — говорят в студии.


На первом этаже располагается большая кухня с гостиной, мастерская, библиотека, спальни, на втором — несколько спален и гардеробная.




Отопление тут печное, но при этом в доме есть система рекуперации тепла, которая помогает вентилировать воздух. Отметим, что в Англии часто заброшенные сельские постройки превращают в дома.

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Дом находится в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии и называется «Тракторный сарай».
 
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