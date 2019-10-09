Раньше тут стояли трактора, а теперь живет художник. Взгляните, какой дом построили в Англии

Источник материала: Tut.by

Английская студия HeathWalker сделала из ангара для тракторов стильный дом для художника. Как и финская дача он сочетает в себе простоту, технологичность и экологичность. Подробнее об этом необычном сооружении рассказывает журнал Deezen.





Дом находится в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии и называется «Тракторный сарай». Его построили для художника, который вырос в большом фермерском доме и привык к открытым пространствам.





Каркас этого сооружения сделан из железобетона, а обшит дом обожженными досками. Можно заметить, как железобетонные опоры бывшего сарая встроены в интерьеры, контрастируя с новой отделкой.









Пол на первом этаже — из полированного бетона, на втором — из дерева. «Сдержанная палитра материалов остается настолько естественной, насколько это возможно», — говорят в студии.





На первом этаже располагается большая кухня с гостиной, мастерская, библиотека, спальни, на втором — несколько спален и гардеробная.













Отопление тут печное, но при этом в доме есть система рекуперации тепла, которая помогает вентилировать воздух. Отметим, что в Англии часто заброшенные сельские постройки превращают в дома.