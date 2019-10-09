Всероссийские конкурсы рисунков стартовали на Федеральном Многофункциональном семейном портале FamilyAlbum на период 2019-2020 годов.

Всероссийский конкурс рисунков «Хозяюшка».

Всероссийский конкурс рисунков «4 шага к успеху».

Всероссийский конкурс рисунков «Великая Победа!»,

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всероссийский конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп»

(конкурс с орг. взносом).

Всероссийский конкурс рисунков «Русская иконопись».

Участие в конкурсах п.1-3 и 5 бесплатное. Возраст участников

не ограничен верхним пределом. Разрешено участие в нескольких конкурсах одновременно. Победителей ждут ценные призы и именные дипломы. Конкурсы проводятся в период с 01 октября 2019 года

по 10 мая 2020 года.

Положения о конкурсах рисунков размещены на сайте организации:

https//familyalbum.me/contest/.