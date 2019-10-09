Всероссийские конкурсы рисунков стартовали на Федеральном Многофункциональном семейном портале FamilyAlbum на период 2019-2020 годов.
Всероссийский конкурс рисунков «Хозяюшка».
Всероссийский конкурс рисунков «4 шага к успеху».
Всероссийский конкурс рисунков «Великая Победа!»,
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Всероссийский конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп»
(конкурс с орг. взносом).
Всероссийский конкурс рисунков «Русская иконопись».
Участие в конкурсах п.1-3 и 5 бесплатное. Возраст участников
не ограничен верхним пределом. Разрешено участие в нескольких конкурсах одновременно. Победителей ждут ценные призы и именные дипломы. Конкурсы проводятся в период с 01 октября 2019 года
по 10 мая 2020 года.
Положения о конкурсах рисунков размещены на сайте организации:
https//familyalbum.me/contest/.