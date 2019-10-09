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Весной 2020 года в Беларусь придет первый лоукост – Wizz Air

10.10.2019 16:14 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Венгерский лоукостер Wizz Air начнет полеты между Минском и Будапештом с весны 2020 года.

«С весны — Будапешт. Других направлений пока не будет», — сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

По словам Авраменко, идут переговоры и с другими лоукост-компаниями. Окончательная цель — развитие областных аэропортов, пишут Naviny.by.

«Они принимают в конечном счете решение об открытии того или иного маршрута исходя из коммерческой заинтересованности», - пояснил Авраменко.

Напомним, о переговорах о приходе лоукост-авиакомпаний в Гродненский аэропорт речь шла еще в 2018 году. Гродненский и брестский аэпропорты рассматривались в привязке к польскому направлению, есть протокол о намерениях, подписанные документы. Кроме того, идут переговоры и о полетах в Россию

 
 
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Венгерский лоукостер Wizz Air начнет полеты между Минском и Будапештом с весны 2020 года. «С весны — Будапешт. Других направлений пока не будет», — сообщил журналистам...
 
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