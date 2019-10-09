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Весной 2020 года в Беларусь придет первый лоукост – Wizz Air
Источник материала: БДГ
Венгерский лоукостер Wizz Air начнет полеты между Минском и Будапештом с весны 2020 года.
«С весны — Будапешт. Других направлений пока не будет», — сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
По словам Авраменко, идут переговоры и с другими лоукост-компаниями. Окончательная цель — развитие областных аэропортов,
«Они принимают в конечном счете решение об открытии того или иного маршрута исходя из коммерческой заинтересованности», - пояснил Авраменко.
Напомним, о переговорах о приходе лоукост-авиакомпаний в Гродненский аэропорт
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Венгерский лоукостер Wizz Air начнет полеты между Минском и Будапештом с весны 2020 года. «С весны — Будапешт. Других направлений пока не будет», — сообщил журналистам...
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