Весной 2020 года в Беларусь придет первый лоукост – Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air начнет полеты между Минском и Будапештом с весны 2020 года.

«С весны — Будапешт. Других направлений пока не будет», — сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

По словам Авраменко, идут переговоры и с другими лоукост-компаниями. Окончательная цель — развитие областных аэропортов, пишут Naviny.by.

«Они принимают в конечном счете решение об открытии того или иного маршрута исходя из коммерческой заинтересованности», - пояснил Авраменко.