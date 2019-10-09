«У меня уже есть несколько идей для городских проектов». Кратко о новом руководителе отдела архитектуры

Источник материала: Слуцк Город





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С сегодняшнего дня на должность начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома назначен Александр Владимирович Якубец. SlutskGorod познакомился с новым руководителем отдела, а заодно узнал, откуда он приехал, чем занимался ранее и как проходит его первый рабочий день.

30-летний Александр Якубец родился и вырос в Барановичах. Ещё в школе 10 лет занимался рисованием, а после её окончания поступил в БНТУ. Окончив университет в 2012 году, остался жить в столице и устроился работать в ОАО «Минскметропроект». Три года назад Александр Владимирович вместе со своей супругой переехал на её родину в Слуцк.

Начальник отдела архитектуры и строительства для Александра - первая серьёзная должность. Специфика этой работы сильно отличается от прежней, ведь там он занимался проектированием метро. Поэтому пока новый руководитель отдела вникает во все её тонкости.

«Я не слишком хорошо изучил город, потому что до вступления в должность я каждый день практически без выходных ездил на работу в Минск – рано уезжал и поздно возвращался. Но с некоторыми районами Слуцка познакомиться всё же успел, и у меня уже есть несколько идей для городских проектов», — говорит он.

Свой первый рабочий день Александр Владимирович начал со знакомства с коллективом, который, по его словам, принял нового руководителя тепло и радушно. И уже сегодня у него состоялся первый выезд – по жалобе одного из жителей Слуцкого района.

Ольга Кононович

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