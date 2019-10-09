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Российская семья поблагодарила слуцких милиционеров за то, что отыскали их отца
10.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
«…Сердечное спасибо за то, что откликнулись на нашу просьбу и не оставили ее без внимания. Мы даже не предполагали, обращаясь за многие тысячи километров, что вы так быстро отыщите нашего папу». Письмо с таким текстом было направлено в Слуцкий РОВД из Российской Федерации. Семья из Кировска Мурманской области поблагодарила начальника РОВД, дежурных офицеров и отдельно участкового инспектора майора милиции Игоря Дудука.
Как выяснилось, в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД позвонил из России мужчина. Взволнованный кировчанин объяснил, что в Слуцке проживает его пожилой отец, который имеет в Беларуси вид на жительства. Уже неделю он не выходит на связь: мобильного телефона у него нет, а на городской не отвечает. Сын и дочь хотели выяснить, все ли в порядке с отцом. Попросили слуцких милиционеров отыскать папу.
В тот день Игорь Дудук дежурил. Поэтому он отправился по месту проживания россиянина. Звонил в дверь долго, никто так и не ответил. Соседи рассказали, что действительно уже около недели не видели пожилого человека. В коридоре обычно были тапочки, когда он выходил. А тут – их несколько дней нет.
Слуцкие милиционеры связались с кировчанамии рассказали, что их отец в порядке. А россияне,которые уже планировали ехать в Синеокую, поблагодарили белорусских правоохранителей, пожелав в письме «огромного здоровья, счастья, успехов в работе, всего самого наилучшего и такой же хорошей службы».
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«…Сердечное спасибо за то, что откликнулись на нашу просьбу и не оставили ее без внимания. Мы даже не предполагали, обращаясь за многие тысячи километров, что вы...
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