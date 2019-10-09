ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российская семья поблагодарила слуцких милиционеров за то, что отыскали их отца

10.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

«…Сердечное спасибо за то, что откликнулись на нашу просьбу и не оставили ее без внимания. Мы даже не предполагали, обращаясь за многие тысячи километров, что вы так быстро отыщите нашего папу». Письмо с таким текстом было направлено в Слуцкий РОВД из Российской Федерации. Семья из Кировска Мурманской области поблагодарила начальника РОВД, дежурных офицеров и отдельно участкового инспектора майора милиции Игоря Дудука.

Как выяснилось, в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД позвонил из России мужчина. Взволнованный кировчанин объяснил, что в Слуцке проживает его пожилой отец, который имеет в Беларуси вид на жительства. Уже неделю он не выходит на связь: мобильного телефона у него нет, а на городской не отвечает. Сын и дочь хотели выяснить, все ли в порядке с отцом. Попросили слуцких милиционеров отыскать папу.

Российская семья поблагодарила слуцких милиционеров за то, что отыскали их отца

В тот день Игорь Дудук дежурил. Поэтому он отправился по месту проживания россиянина. Звонил в дверь долго, никто так и не ответил. Соседи рассказали, что действительно уже около недели не видели пожилого человека. В коридоре обычно были тапочки, когда он выходил. А тут – их несколько дней нет.

Игорь Анатольевич уже думал ломать дверь. Может действительно со 87-летним стариком что-то случилось. Но решил проверить одну догадку. Подъехал в местную больницу и уточнил у врачей, не поступал ли к ним россиянин. Выяснилось, что действительно, пожилому человеку стало плохо, его и госпитализировали. Сейчас уже стало получше.

Слуцкие милиционеры связались с кировчанамии рассказали, что их отец в порядке. А россияне,которые уже планировали ехать в Синеокую, поблагодарили белорусских правоохранителей, пожелав в письме «огромного здоровья, счастья, успехов в работе, всего самого наилучшего и такой же хорошей службы».


УВД Миноблисполкома

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«…Сердечное спасибо за то, что откликнулись на нашу просьбу и не оставили ее без внимания. Мы даже не предполагали, обращаясь за многие тысячи километров, что вы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 99,9% выпускников-бюджетников вузов в этом году получили распределение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика