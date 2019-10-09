Российская семья поблагодарила слуцких милиционеров за то, что отыскали их отца

Источник материала: Слуцк Город

«…Сердечное спасибо за то, что откликнулись на нашу просьбу и не оставили ее без внимания. Мы даже не предполагали, обращаясь за многие тысячи километров, что вы так быстро отыщите нашего папу». Письмо с таким текстом было направлено в Слуцкий РОВД из Российской Федерации. Семья из Кировска Мурманской области поблагодарила начальника РОВД, дежурных офицеров и отдельно участкового инспектора майора милиции Игоря Дудука.

Как выяснилось, в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД позвонил из России мужчина. Взволнованный кировчанин объяснил, что в Слуцке проживает его пожилой отец, который имеет в Беларуси вид на жительства. Уже неделю он не выходит на связь: мобильного телефона у него нет, а на городской не отвечает. Сын и дочь хотели выяснить, все ли в порядке с отцом. Попросили слуцких милиционеров отыскать папу.





В тот день Игорь Дудук дежурил. Поэтому он отправился по месту проживания россиянина. Звонил в дверь долго, никто так и не ответил. Соседи рассказали, что действительно уже около недели не видели пожилого человека. В коридоре обычно были тапочки, когда он выходил. А тут – их несколько дней нет.

Игорь Анатольевич уже думал ломать дверь. Может действительно со 87-летним стариком что-то случилось. Но решил проверить одну догадку. Подъехал в местную больницу и уточнил у врачей, не поступал ли к ним россиянин. Выяснилось, что действительно, пожилому человеку стало плохо, его и госпитализировали. Сейчас уже стало получше.

Слуцкие милиционеры связались с кировчанамии рассказали, что их отец в порядке. А россияне,которые уже планировали ехать в Синеокую, поблагодарили белорусских правоохранителей, пожелав в письме «огромного здоровья, счастья, успехов в работе, всего самого наилучшего и такой же хорошей службы».