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Ивану Холяве – 70. Фото из райисполкома
10.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня свое 70-летие празднует бывший руководитель Горецкого райисполкома Иван Холява.
В связи с юбилейной датой в малом зале райисполкома именинника поздравили глава района Александр Бутарев, председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко и весь актив района.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня свое 70-летие празднует бывший руководитель Горецкого райисполкома Иван Холява. В связи с юбилейной датой в малом зале райисполкома именинника...
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