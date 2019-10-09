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Фильм, который Минкульт запретил к показу на прошлом «Лістападзе», все-таки покажут на этом

10.10.2019 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня во время пресс-конференции «Лістапада» стало известно, что в основном конкурсе документального кино будет участвовать фильм Андрея Кутило «Стриптиз и война». Любопытно, что в 2018 году его исключили из национального конкурса «Лiстапада». Узнали, как такое возможно.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

После того как фильм Андрея Кутило сняли с участия в «Лістападзе», его картина «Сумма» выиграла приз на фестивале, который называют «документальными Каннами», а лента «Стриптиз и война» прокатилась по международным фестивалям и победила на немецком goEast Film Festival. Спустя год увидеть «Стриптиз и войну» сможет и минский зритель — в рамках «Лістапада». Директор программ документальных фильмов фестиваля Ирина Демьянова поделилась, что дирекция давно следит за тем, что делает Кутило:

— Из молодых режиссеров Андрей работает очень ярко, он один из самых талантливых и интересных авторов. Фестивальные призы — тому подтверждение. Мы бы с удовольствием взяли в международный конкурс его «Сумму», но в Минске уже были публичные показы этой картины, наши правила не позволяют брать ее в конкурсную программу.

Уточнили у Демьяновой, как вышло, что в 2018 году «Стриптиз и войну» сняли с конкурса национальных фильмов, а в этом он попал уже в международный конкурс:

— Что касается прошлого года — было и было. Давайте будем надеяться, что какие-то национальные раны, комплексы и проблемы мы пережили.


Кадр из фильма Андрея Кутило «Стриптиз и война»

Напомним, на прошлогодней конференции «Лістапада» сообщили, что с 2018 года дирекция кинофестиваля больше не будет принимать участие в выборе фильмов для национального конкурса. Окончательное решение оставалось за представителем министерства культуры. Тогда в знак протеста белорусские режиссеры стали снимать свои фильмы с участия в конкурсе, обвиняя Минкульт в цензуре.

В этом году после переговоров дирекция фестиваля и министерство культуры создали комиссию, которая совместно отсматривает и отбирает белорусские конкурные фильмы. Ирина Николаевна комментирует:

— Комиссия очень небольшая, туда входят все программные директора фестиваля, два кинокритика и представители Минкульта. Мы находимся в диалоге — и диалог этот продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня во время пресс-конференции «Лістапада» стало известно, что в основном конкурсе документального кино этого года будет участвовать фильм Андрея Кутило...
 
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