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Фильм, который Минкульт запретил к показу на прошлом «Лістападзе», все-таки покажут на этом
Источник материала: Tut.by
Сегодня во время пресс-конференции «Лістапада» стало известно, что в основном конкурсе документального кино будет участвовать фильм Андрея Кутило «Стриптиз и война». Любопытно, что в 2018 году его
После того как фильм Андрея Кутило сняли с участия в «Лістападзе», его картина
— Из молодых режиссеров Андрей работает очень ярко, он один из самых талантливых и интересных авторов. Фестивальные призы — тому подтверждение. Мы бы с удовольствием взяли в международный конкурс его «Сумму», но в Минске уже были публичные показы этой картины, наши правила не позволяют брать ее в конкурсную программу.
Уточнили у Демьяновой, как вышло, что в 2018 году «Стриптиз и войну» сняли с конкурса национальных фильмов, а в этом он попал уже в международный конкурс:
— Что касается прошлого года — было и было. Давайте будем надеяться, что какие-то национальные раны, комплексы и проблемы мы пережили.
Напомним, на прошлогодней конференции «Лістапада»
В этом году после переговоров дирекция фестиваля и министерство культуры создали комиссию, которая совместно отсматривает и отбирает белорусские конкурные фильмы. Ирина Николаевна комментирует:
— Комиссия очень небольшая, туда входят все программные директора фестиваля, два кинокритика и представители Минкульта. Мы находимся в диалоге — и диалог этот продолжается.
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Сегодня во время пресс-конференции «Лістапада» стало известно, что в основном конкурсе документального кино этого года будет участвовать фильм Андрея Кутило...
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