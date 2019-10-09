Появился сайт, где можно найти психолога для бесплатной онлайн-терапии

Источник материала: KYKY

В сети появилась онлайн-платформа, где можно обратиться за помощью и найти психолога для онлайн-консультаций — либо бесплатных, либо за символическую плату. На это обратил внимание «Нож».

Социальный проект предлагает услуги как новичков, так и опытных психологов, которые работают в нарративном подходе. Что он собой представляет? Нарративная терапия создает вокруг человека пространство для развития альтернативных историй, которые дадут ему возможность почувствовать себя способным повлиять свою жизнь и привлечь нужных людей для повышения чувства заботы и поддержки.

Платформа полезна для всех ее участников: практикам она дает возможность получить новый опыт, а их собеседникам — разрешить психологические трудности. Вот простой алгоритм, как записаться на консультацию:

выбрать терапевта из списка на сайте (под фотографиями есть описания компетенций);

кликнуть на имя и фамилию;

сайт перебросит на профиль специалиста в Facebook;

написать сообщение: «Здравствуйте! Хочу получить вашу консультацию на условиях проекта социальной помощи».

или связаться альтернативным способом — терапевты указывают их отдельно.

Важно. Некоторые практики, вероятно, попросят использовать случай клиента для исследования, но обязательно предупредят об этом заранее.