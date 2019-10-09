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Появился сайт, где можно найти психолога для бесплатной онлайн-терапии
Источник материала: KYKY>
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Социальный проект предлагает услуги как новичков, так и опытных психологов, которые работают в нарративном подходе. Что он собой представляет? Нарративная терапия
Платформа полезна для всех ее участников: практикам она дает возможность получить новый опыт, а их собеседникам — разрешить психологические трудности. Вот простой алгоритм, как записаться на консультацию:
Важно. Некоторые практики, вероятно, попросят использовать случай клиента для исследования, но обязательно предупредят об этом заранее.
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