Виктор Прокопеня и Ксения Собчак расскажут беларусам о бизнесе. Где и когда?

Источник материала: KYKY

В Минске пройдет крупная конференция « Бизнес-пробуджение-2019 ». Это событие, на которое приглашают собственников разных по величине бизнесов, владельцев стартапов, специалистов в любых сферах и студентов старших курсов, которые хотели бы открыть собственное дело, но не знают, с чего начать.

На бизнес-форуме обсудят темы, важные для выхода на новый уровень дохода: спикеры расскажут о маркетинге без бюджета, причинах гибели компаний, скриптах продаж, грамотном найме менеджеров, личном бренде и многом другом. Вот, кто выступит:

— Виктор Прокопеня — известный беларуский IT-бизнесмен.

— Евгений Черняк, который входит в список топ-100 предпринимателей из списка Forbes.

— Ксения Собчак — российская телеведущая и журналистка;

— Михаил Гребенюк — основатель Grebenuk Resulting и автор и ведущий самой дорогой программы в СНГ по построению отдела продаж.

— Александр Фридман — консультант и бизнес-тренер, управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия.

— Игорь Манн — сооснователь одного из авторитетных бизнес-издательств деловой литературы — «Манн, Иванов и Фербер».

— Настасья Белочкина — эксперт по скриптам продаж, сооснователь компании HyperScript.ru.

— Аяз Шабутдинов — основатель холдинга Like, куда входят 22 бренда.

— Три секретных предпринимателя, имена которых пока не раскрываются.

Как попасть?

«Бизнес-пробуджение-2019» пройдет 19 октября, по адресу улица Ташкентская 19 («Чижовка-Арена»). Открытие назначено на 10:00. Подробности и билеты можно найти по ссылке .

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