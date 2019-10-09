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Виктор Прокопеня и Ксения Собчак расскажут беларусам о бизнесе. Где и когда?
Источник материала: KYKY>
В Минске пройдет крупная конференция «
На бизнес-форуме обсудят темы, важные для выхода на новый уровень дохода: спикеры расскажут о маркетинге без бюджета, причинах гибели компаний, скриптах продаж, грамотном найме менеджеров, личном бренде и многом другом. Вот, кто выступит:
— Виктор Прокопеня — известный беларуский IT-бизнесмен.
Как попасть?
«Бизнес-пробуджение-2019» пройдет 19 октября, по адресу улица Ташкентская 19 («Чижовка-Арена»). Открытие назначено на 10:00. Подробности и билеты можно найти по
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В Минске пройдет крупная конференция «Бизнес-пробуджение-2019». Это событие, на которое приглашают собственников разных по величине бизнесов, владельцев стартапов,...
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