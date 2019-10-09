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Виктор Прокопеня и Ксения Собчак расскажут беларусам о бизнесе. Где и когда?

10.10.2019 15:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске пройдет крупная конференция «Бизнес-пробуджение-2019». Это событие, на которое приглашают собственников разных по величине бизнесов, владельцев стартапов, специалистов в любых сферах и студентов старших курсов, которые хотели бы открыть собственное дело, но не знают, с чего начать.

На бизнес-форуме обсудят темы, важные для выхода на новый уровень дохода: спикеры расскажут о маркетинге без бюджета, причинах гибели компаний, скриптах продаж, грамотном найме менеджеров, личном бренде и многом другом. Вот, кто выступит:

Виктор Прокопеня — известный беларуский IT-бизнесмен.
Евгений Черняк, который входит в список топ-100 предпринимателей из списка Forbes.
Ксения Собчак — российская телеведущая и журналистка;
— Михаил Гребенюк — основатель Grebenuk Resulting и автор и ведущий самой дорогой программы в СНГ по построению отдела продаж.
Александр Фридман — консультант и бизнес-тренер, управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия.
Игорь Манн — сооснователь одного из авторитетных бизнес-издательств деловой литературы — «Манн, Иванов и Фербер».
— Настасья Белочкина — эксперт по скриптам продаж, сооснователь компании HyperScript.ru.
Аяз Шабутдинов — основатель холдинга Like, куда входят 22 бренда.
— Три секретных предпринимателя, имена которых пока не раскрываются.

Как попасть?

«Бизнес-пробуджение-2019» пройдет 19 октября, по адресу улица Ташкентская 19 («Чижовка-Арена»). Открытие назначено на 10:00. Подробности и билеты можно найти по ссылке.

Генеральный партнер проекта «МТБанк». 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пройдет крупная конференция «Бизнес-пробуджение-2019». Это событие, на которое приглашают собственников разных по величине бизнесов, владельцев стартапов,...
 
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