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Вадим Иосуб: Обещаний правительства и Нацбанка на этот раз МВФ будет мало

10.10.2019 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выделение либо невыделение кредита МВФ целиком и полностью зависит от позиции официального Минска. Причем МВФ в первую очередь будет интересовать, готов ли Лукашенко отказаться от поддержки госпредприятий.

Вадим Иосуб: Обещаний правительства и Нацбанка на этот раз МВФ будет мало
Беларусь планирует на следующей неделе обсудить с Международным валютным фондом возможность новой программы, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

"База для переговоров есть. Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания советов управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ именно в целях поддержки структурных изменений", - сказал Максим Ермолович.

О перспективах анонсированных переговоров «Белорусский партизан» побеседовал со старшим аналитиком Альпари Вадимом Иосубом.

- Деньги очень нужны – вот основная причина. Собственно говоря, заявление Ермоловича достаточно расплывчато. Речь идет о том, чтобы еще раз поговорить с МВФ по поводу программы. 

А таких разговоров за последние 5 лет прошло достаточно много, декларировалось общее понимание, что реформы нужны, в том числе и Минфином, Нацбанком, всем экономическим блоком правительства.

Дело в том, что основным пунктом реформ должно стать решение проблемы неэффективных госпредприятий и накопленного ими плохого долга. Именно этот пункт ранее никогда не находил поддержки у главы государства, шел вразрез с его представлениями о развитии экономики. 

Можно вспомнить относительно недавние высказывания главы государства, что малый и средний бизнес – это хорошо, но основой экономики страны должны быть крупные предприятия. То, что реально нужно пускать под нож из-за реальной неэффективности и многолетней неплатежеспособности, в том глава государства видит основу развития белорусской экономики. 

Изменилось ли отношение главы государства к реформированию госсектора, мы не знаем, никаких сигналов не было, а обратные сигналы как раз таки есть. Поэтому высока вероятность того, что очередной раунд переговоров закончится пустыми разговорами.

Заседание управляющих МВФ и Всемирного банка – ежегодное мероприятие, ежегодно туда ездят представители из Беларуси, разговоры идут регулярно; будет очередной разговор.

Насколько я помню, именно Ермолович нынешней весной говорил, что теоретически новая программа с МВФ возможна, но не ранее окончания президентских выборов. 

Кстати говоря, накануне предыдущей президентской кампании тоже шли переговоры с МВФ (и вот тогда по сути, была сформулирована дорожная карта реформ, о которой сейчас идет речь), и нас питали надежды, что после выборов 2015 года можно надеется на реформы. 

Прошли выборы, и глава государства отверг идею реструктуризации госпредприятий, перекрестного субсидирования ЖКХ. Минск выдвинул идею: 
давайте все делать медленно и постепенно, а МВФ и Всемирный банк требовали обратного – реформы должны быть быстрыми, решительными, необратимыми. 

Чтобы не получилось так: белорусская сторона пообещала медленные реформы, получила деньги – а о реформах забыла. 


- Чем отличается ситуация 2015 года от нынешней?

- Сейчас чуть больше нужны деньги: жестче позиция России по поводу нефтегазовых контрактов, неопределенность по ценам, неопределенность с налоговым маневром и его компенсацией, неопределенность более тесной интеграции. 

Наша история на примере обращения за помощью в 2009 году показывает, что именно тогда, когда очень сильно нужны деньги, Беларусь готова обращаться за помощью к международным финансовым организациям. 

Давайте вспомним тот кредит МВФ (сначала – 2,5 миллиарда, позже расширенный до 3,5 миллиардов долларов), выданный под программу реформ, под которой поставили подписи председатель правительства и глава Нацбанка. 

Программа реформ не была выполнена до конца. И после этого МВФ говорит исключительно о программе, которая должна быть поддержана на самом высоком уровне (читай: главой государства), обещаний главы правительства и главы Нацбанка ему будет мало. 

Что с готовностью к реформам у главы государства – не очень понятно. Никаких изменений в его прошлой, регулярно озвучиваемой, позиции пока не видно. Если изменений в подходах главы государства не произойдет, то это станут не первые и не последние разговоры правительства с МВФ в кулуарах в Вашингтоне.


- Какова цена вопроса? Требования к белорусской стороне уже озвучивались. Что готов дать МВФ?

- Пока никаких цифр не называлось. По предыдущим разговорам, речь шла о нескольких миллиардах – 2-3 миллиарда. Вопрос обсуждаемый. 

Согласовывать конкретные параметры можно будет лишь в том случае, если будет принципиальное согласие белорусской стороны на необходимые реформы. МВФ даст или не даст кредит – полностью зависит от позиции белорусской стороны. 
 
Теги: Минск
 
 
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