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ЦИК зарегистрировал всех кандидатов в Совет Республики. А кто-то сомневался?

10.10.2019 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Центральная избирательная комиссия провела заседание, на котором были зарегистрированы ранее выдвинутые регионами кандидаты в верхнюю палату беларусского парламента — Совет Республики.

Информация об этом размещена на сайте ЦИК.

Каждая область и город Минск выдвинули по 8 кандидатов. Голосовать за "сенаторов" будут депутаты городских, районных и областных советов 7 ноября. 

12 ноября ЦИК подведет итоги выборов. Таким образом в Совет попадут 56 членов. Еще 8 человек может назначить президент.

Судя по спискам выдвиженцев, опубликованным на сайте ЦИК, состав СР обновится значительно. 

Главной интригой этих выборов можно назвать отсутствие действующего председателя верхней палаты Михаила Мясниковича в числе выдвиженцев.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Центральная избирательная комиссия провела заседание, на котором были зарегистрированы ранее выдвинутые регионами кандидаты в верхнюю палату...
 
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