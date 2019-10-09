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Плакать или смеяться? На заводе в Молодечно мыло в туалете повязали на веревку
Источник материала: Партизан
На Молодечненском заводе порошковой металлургии нашли способ, как бороться с кражами хозяйственного мыла из туалета.
Чтобы мыло не могли украсть и унести из туалета, его привязали на верёвку.
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На Молодечненском заводе порошковой металлургии нашли способ, как бороться с кражами хозяйственного мыла из туалета.
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