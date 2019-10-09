ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко и Турсунов не расстаются

10.10.2019 16:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

9 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас сыграл выставочный матч в паре с лучшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко в новом минском физкультурно-оздоровительном центре. Там у девушки спросили о планах до конца года и о том, с кем она будет работать дальше.



— Еще приму участие в двух итоговых турнирах, потом отпуск и подготовка к новому сезону, — сказал она и добавила: — В новом сезоне продолжу работу с Дмитрием Турсуновым.

Напомним, в конце августа теннисистка объявила об уходе от Турсунова, однако уже через несколько дней она посвятила ему очень эмоциональное письмо, где сообщила, что «не хочет видеть рядом никого другого». Однако до этого момента не было понятно, продолжит ли пара работу в будущем.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас сыграл выставочный матч в паре с лучшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко в новом минском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ивану Холяве – 70. Фото из райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика