Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ прибудут в страну 15 октября

Основная часть миссии прибудет в Беларусь 15 октября. Ее возглавит представитель Нидерландов.













Напомним, Центризбирком 10 октября зарегистрировал кандидатов в Совет Республики. Сообщается, что верхняя палата парламента может обновиться полностью. А вот за места в нижней палате будут бороться больше трети действующих народных избранников.





Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики – на 7 ноября.







