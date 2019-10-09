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Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ прибудут в страну 15 октября
Источник материала: Партизан
Число долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые будут следить за парламентскими выборами в нашей стране, увеличилось до 12.
Основная часть миссии прибудет в Беларусь 15 октября. Ее возглавит представитель Нидерландов.
Напомним, Центризбирком 10 октября зарегистрировал кандидатов в Совет Республики. Сообщается, что верхняя палата парламента может обновиться полностью. А вот за места в нижней палате будут бороться больше трети действующих народных избранников.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики – на 7 ноября.
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Число долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые будут следить за парламентскими выборами в нашей стране, увеличилось до 12.
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