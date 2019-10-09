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Маршрутка перевернулась в Ошмянском районе - пострадали пассажиры

10.10.2019 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 октября около 15 часов вблизи д.Огородники Ошмянского района на трассе Минск-Ошмяны-Граница Литовской Республики при совершении обгона автомобиль Mercedes (маршрутное такси) выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем Renault.

В результате происшествия микроавтобус выехал за пределы проезжей части, где перевернулся. В тот момент ДТП в салоне находилось 14 пассажиров, двое из них госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает СК.
 
Теги: Минск
 
 
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10 октября около 15 часов вблизи д.Огородники Ошмянского района на трассе Минск-Ошмяны-Граница Литовской Республики при совершении обгона автомобиль Mercedes...
 
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