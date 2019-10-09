ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стала известна "дорожная карта" создания "союзного" налогового кодекса Беларуси и РФ

10.10.2019 16:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Проект "дорожной карты" мер по унификации налогового законодательства Беларуси и России предусматривает принятие единого Налогового кодекса "союзного государства" до 1 апреля 2021 года.

Стала известна "дорожная карта" создания "союзного" налогового кодекса Беларуси и РФ
Об этом Office Life сообщил российский источник.

Рабочим группам предстоит проанализировать нормы налоговых кодексов двух стран, чтобы определить положения, требующие унификации. 

Речь идет о базовых принципах, терминологии, определении прав и обязанностей плательщиков налоговых агентов, налоговых и таможенных органов, элементов и объектов налогообложения, порядка исполнения и способов обеспечения исполнения налоговых обязательств, правил налогового контроля, мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

Важная роль отводится налоговому администрированию и информационному взаимодействию, в том числе для создания общей интегрированной системы налогового администрирования.

Планируется усовершенствовать порядок взимания косвенных налогов во взаимной торговле между странами, выработать подходы по проведению единой акцизной политики в отношении подакцизных товаров (алкоголь, табак, нефтепродукты). 

При этом до конца 2019 года должен появиться механизм выравнивания условий деятельности белорусских и российских нефтепереработчиков до момента перехода к единой акцизной политике.


К середине 2020 года должны быть актуализированы положения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Согласованный проект "союзного" Налогового кодекса должен появиться к 1 ноября 2020 года. После доработки к 1 апреля 2021 года его планируется принять. К 1 декабря 2021 года предполагается подготовить изменения в налоговые законодательства стран для приведения в соответствие с "союзным" кодексом.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект "дорожной карты" мер по унификации налогового законодательства Беларуси и России предусматривает принятие единого Налогового кодекса "союзного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика