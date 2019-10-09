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Рабочим группам предстоит проанализировать нормы налоговых кодексов двух стран, чтобы определить положения, требующие унификации.





Речь идет о базовых принципах, терминологии, определении прав и обязанностей плательщиков налоговых агентов, налоговых и таможенных органов, элементов и объектов налогообложения, порядка исполнения и способов обеспечения исполнения налоговых обязательств, правил налогового контроля, мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов.





Важная роль отводится налоговому администрированию и информационному взаимодействию, в том числе для создания общей интегрированной системы налогового администрирования.





Планируется усовершенствовать порядок взимания косвенных налогов во взаимной торговле между странами, выработать подходы по проведению единой акцизной политики в отношении подакцизных товаров (алкоголь, табак, нефтепродукты).





При этом до конца 2019 года должен появиться механизм выравнивания условий деятельности белорусских и российских нефтепереработчиков до момента перехода к единой акцизной политике.









К середине 2020 года должны быть актуализированы положения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.





Согласованный проект "союзного" Налогового кодекса должен появиться к 1 ноября 2020 года. После доработки к 1 апреля 2021 года его планируется принять. К 1 декабря 2021 года предполагается подготовить изменения в налоговые законодательства стран для приведения в соответствие с "союзным" кодексом.